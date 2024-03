Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, gameplay trailer e nuove immagini da Capcom

Durante l'evento Capcom Highlights di questa notte è tornato in scena anche Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, a pochi giorni di distanza dalla sua presentazione nel corso dell'Xbox Partner Preview, con un video gameplay che riprende gli elementi visti in precedenza e gli espande ulteriormente con altri approfondimenti, oltre a nuove immagini del gioco.

Vediamo dunque un nuovo "gameplay deep dive" da parte di Capcom su questo interessante action con elementi strategici: alcuni elementi erano già visibili nel precedente video gameplay trasmesso in occasione dell'evento Xbox, ma in questo caso il filmato è più esteso e comprende altre informazioni, oltre a un completo commento da parte degli sviluppatori che spiega meglio ciò che compare sullo schermo.

In questo modo è possibile capire in maniera più profonda la particolare struttura di Kunitsu-Gami: Path of the Goddess.

Il gioco ci porta in un mondo mitologico, legato all'immaginario classico di leggende e folklore nipponico ma con delle interpretazioni piuttosto originali dei temi storici.