Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, il nuovo trailer mostra il gameplay del gioco Capcom

La storia affonda le proprie radici nelle leggende e nel folklore nipponico , presentandosi però in maniera molto particolare come caratterizzazione e atmosfere, pur rifacendosi chiaramente alle storie locali.

Annunciato per la prima volta lo scorso giugno durante l'Xbox Games Showcase , Kunitsu-Gami: Path of the Goddess è previsto arrivare su PC e console nel 2024, con uscita al day one direttamente all'interno del catalogo di Game Pass.

Tra i titoli più attesi di questo Xbox Partner Preview c'era Kunitsu-Gami: Path of the Goddess , che si è mostrato con un bel gameplay trailer in grado di farci dare un'altra occhiata da vicino a questo interessante action strategico targato Capcom .

Un'atmosfera molto particolare

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess presenta creature e personaggi molto particolari

La vicenda inizia quando il leggendario Monte Kafuku viene coperto da una coltre malvagia e le 12 maschere, che possiedono ognuna un potere speciale, vengono tutte rubate in maniera misteriosa.

Il protagonista è Soh, un combattente che deve collaborare con Yoshiro, la fanciulla dotata di poteri divini, per riuscire a ripulire l'area dalle influenze malvagie che si stanno propagando ovunque, andando di villaggio in villaggio.

Anche Soh e gli abitanti dei villaggi sono dotati di varie maschere, ognuna caratterizzata da poteri speciali e che possono essere utilizzate per combattere e ottenere diversi vantaggi in combattimento, ma altre maschere possono essere trovate in giro, liberando il Monte Kafuku dal male che si propaga.

In base a quanto possiamo vedere dal video, il sistema di combattimento mischia elementi tattici all'azione, con "spade danzanti" ed elementi di supporto da tenere in considerazione, scegliendo gli abitanti da utilizzare come aiutanti all'interno di ogni specifica situazione, sfruttandone i diversi poteri e capacità.

Il ciclo della giornata prevede, durante il giorno, la preparazione per la battaglia, mentre la notte, quando gli spiriti malvagi invadono la terra, dobbiamo passare all'azione, cercando di tenere al sicuro la fanciulla e respingendo gli assalti delle creature oscure.

Gli abitanti dei villaggi liberati da Soh si uniranno a lui e lo supporteranno nelle battaglie successive, con un'attenta selezione degli alleati da utilizzare di volta in volta. In tutto questo, i portali Torii presenti in corrispondenza dei vari villaggi hanno un'importanza fondamentale sia per le forze malvagie che per il protagonista, e sono dunque le aree di influenza maggiore dove si sviluppa l'azione.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess non ha ancora una data d'uscita ma arriverà nel corso del 2024 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, con lancio al day one direttamente nel catalogo di Game Pass.