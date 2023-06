Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, trailer del nuovo gioco d'azione di Capcom dall'Xbox Showcase

Oggi, 11 giugno 2023, è andato in onda l'Xbox Games Showcase e abbiamo avuto modo di vedere Kunitsu-Gami: Path of the Goddess per Xbox Series X|S, un nuovo gioco di Capcom. Sarà disponibile dal D1 su Game Pass.

Il trailer di presentazione ci mostra una landa orientale, con templi shintoisti, varie creature mostruose dalla forma di mano che invadono un villaggio abbandonato e un soldato che difende e purifica una serie di persone. Varie mostruosità emergono dai templi e il protagonista è in grado di usare molteplici mosse d'attacco, siano essere corpo a corpo o magiche, per fare piazza pulita degli avversari.

La telecamera sembra essere abbastanza distante dal personaggio, quindi non crediamo che Kunitsu-Gami: Path of the Goddess funzionerà come un classico gioco d'azione in terza persona.