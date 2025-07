Capcom ha rimosso Denuvo da Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Tra le varie sorprese di Capcom per festeggiare il primo anniversario di Kunitsu-Gami: Path of the Goddess , una non è stata annunciata in pompa magna ma potrebbe fare felici i giocatori PC: la rimozione di Denuvo dalla versione Steam.

Da pochi giorni è disponibile una modalità extra

Denuvo viene utilizzato dai publisher per proteggere i giochi in uscita dalla pirateria, quantomeno nelle settimane e mesi immediatamente successive alla pubblicazione. Talvolta, alcune compagnie decidono di rimuovere del tutto questo DRM una volta terminata la spinta iniziale delle vendite o quando il costo per mantenerlo attivo non è più conveniente in rapporto agli acquisti.

Nel caso di Capcom, in passato la compagnia giapponese ha rimosso Denuvo da vari dei suoi giochi, ma non c'è una regola fissa. Ad esempio, è stato tolto da Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, Resident Evil Village e i remake di Resident Evil 2 e 3. Al contrario è ancora attivo su Resident Evil 4 Remake, che probabilmente sta generando ancora incassi soddisfacenti. Insomma, se speravate che Kunitsu-Gami fosse il primo di una lunga serie, che magari avrebbe incluso anche Monster Hunter Wilds, probabilmente rimarrete delusi.

Oltre a questo, come riportato in precedenza, tutti i giocatori riceveranno a breve un oggetto gratuito, il Talismano Mazo "Onde Yashichi" che attiva un sottofondo musicale in stile retrò, mentre la scorsa settimana un aggiornamento gratuito ha aggiunto la modalità Impresa Ultraterrena.