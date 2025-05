Un trailer di Kunitsu-Gami: Path of the Goddess per Switch 2 presenta la nuova modalità Impresa Ultraterrena

Si tratta di un'extra che verrà aggiunto in occasione del lancio su Switch 2, ma non sarà un contenuto esclusivo . Infatti, verrà introdotto anche su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, tramite un aggiornamento gratuito .

Con l'avvicinarsi del lancio di Nintendo Switch 2 e della conversione ad hoc di Kunitsu-Gami: Path of the Goddess , il team di Capcom ha pubblicato un nuovo trailer dedicato proprio a questa versione e che presenta la nuova modalità Impresa Ultraterrena .

Una nuova impresa per i giocatori più abili

Come possiamo vedere dal trailer, questa modalità sembra offrire una variazione del gameplay principale, che già combina elementi di strategia e azione in un ciclo di purificazione dei villaggi di giorno e difesa della Sacerdotessa dalle Furie di notte. I giocatori possono aspettarsi un ciclo giorno-notte semplificato e ondate infinite di attacchi feroci da parte dei Seethe, con la possibilità di sbloccare vari potenziamenti tra un'orda e l'altra.

Vi ricordiamo che Kunitsu-Gami: Path of the Goddess sarà disponibile su Nintendo Switch 2 al lancio della console, quindi a partire dal 5 giugno. Come accennato in precedenza, la modalità Impresa Ultraterrena verrà aggiunta sulle altre piattaforme con un aggiornamento, di cui però non è stata ancora indicata una data di uscita.