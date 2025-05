Farming Simulator arriva su Nintendo Switch 2 con la Signature Edition

In Farming Simulator Signature Edition potremo cimentarci con una grande varietà di attività : dalla semina alla raccolta, dalla silvicoltura all'allevamento. Tre mappe ambientate in Nord America, Europa e Asia orientale faranno da sfondo a un'esperienza che promette di essere piuttosto profonda, con ben venticinque colture fra cui scegliere.

"Farming Simulator Signature Edition è ricco di varietà e rappresenta il modo più completo per sperimentare una simulazione rilassante e familiare dell'agricoltura nell'universo Nintendo", ha dichiarato Boris Stefan, CSO di Giants Software. "Siamo orgogliosi che Farming Simulator sia fruibile su tutte le piattaforme più diffuse, compresa la nuovissima Nintendo Switch 2!"

Giants Software ha annunciato Farming Simulator Signature Edition per Nintendo Switch 2 : una nuova edizione del celebre simulatore agricolo, che farà il proprio debutto sulla console ibrida giapponese questo inverno.

Braccia rubate all'agricoltura

Il successo di Farming Simulator 25 ha fatto alzare l'asticella qualitativa dei simulatori, secondo Giants Software, ed era dunque lecito attendersi che la serie sarebbe arrivata anche sulla nuova console ibrida Nintendo, sebbene non ci sia ancora una data ufficiale.

Come ormai da tradizione, il gioco includerà elementi gestionali moderni come le catene di produzione, la costruzione di strutture personalizzate e persino la possibilità di espandere il proprio business in maniera organica.

Il tutto con un supporto post-lancio garantito: Giants Software ha già confermato la pubblicazione di contenuti aggiuntivi dopo l'uscita.