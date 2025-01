Per GIANTS il successo di Farming Simulator 25 ha fatto alzare l'asticella qualitativa dei simulatori

Stando a Rabl, "Il 2024 è stato un anno fantastico per GIANTS Software. Abbiamo lanciato Farming Simulator 25 con grande successo, superando ancora una volta le vendite del suo predecessore. Uno dei punti salienti è stato celebrare i 2 milioni di vendite globali appena una settimana dopo il lancio , a testimonianza della dedizione del nostro team e dell'incredibile supporto della nostra community." Insomma, il nuovo Farming Simulator ha venduto benissimo e il lancio è risultato essere da record per GIANTS che, grazie al suo focus sulla serie di simulatori agricoli, è in una posizione quantomai stabile.

Per Martin Rabl, il responsabile marketing di GIANTS Software, il successo di Farming Simulator 25 ha fatto alzare ulteriormente l'asticella qualitativa dei simulatori . Lo ha spiegato in occasione di un'intervista concessa alla testata Game World Observer, per parlare dell'anno appena trascorso.

Simulatori in crescita

Ma il genere dei simulatori? Rabl è stato chiamato a parlare anche dell'impatto del lancio di Farming Simulator 25 sull'intero genere: "In qualità di leader di mercato nel genere dei simulatori, posso dire che il lancio di Farming Simulator 25 ha avuto un impatto significativo sullo stesso.

Abbiamo ancora una volta lasciato un'impronta significativa sull'intero settore e abbiamo visto un numero notevole di giocatori simultanei nella fase di lancio, tanti da farci rivaleggiare con altri grandi nomi del settore." Si tratta di grossi risultati, non solo per GIANTS: "Il nostro successo ha continuato ad alzare l'asticella per i giochi di simulazione e siamo orgogliosi di vedere come i nostri sforzi stanno plasmando la scena per giocatori e sviluppatori."

Per il futuro, GIANTS prevede di produrre contenuti scaricabili per arricchire Farming Simulator 25, primi fra tutti quelli del primo pass stagionale, che prevede nuovi mezzi e una nuova mappa, oltre che l'arricchimento di alcune meccaniche di gioco. Parlando più in generale, Rabl crede che il successo del gioco e il nuovo hardware presente sul mercato, aumenteranno la possibilità di avere dei simulatori sempre più realistici e coinvolgenti, come ad esempio Project Motor Racing, titolo che GIANTS curerà da editore.