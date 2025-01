Un intrigante puzzle game è ora completamente gratis su Steam

ABI.DOS.SOFTWARE ha deciso di regalare su Steam il suo puzzle game ABI-DOS a causa dello scarso successo. Considerate che il gioco è molto recente, visto che è stato lanciato il 15 novembre 2024, meno di due mesi fa. Specifichiamo che non stiamo parlando di un rilancio come free-to-play. Quindi non aspettatevi microtransazioni e affini . È il gioco completo, puro e semplice.

Vendite modeste

"Come promesso a dicembre, il gioco è ora completamente gratuito per tutti, per sempre!" Ha scritto lo sviluppatore nell'annuncio ufficiale. "Questa decisione arriva dopo le vendite modeste nel primo mese e mezzo dal lancio. Anche se il gioco è stato comunque redditizio, il guadagno non è mai stato la mia motivazione principale (ho un lavoro al di fuori dello sviluppo di videogiochi). La mia vera passione è creare giochi in stile Zach, con puzzle aperti e soluzioni tecniche complesse. Ora il mio obiettivo è quello di raggiungere un pubblico più ampio. Se non posso ottenere dei ricavi più alti, preferisco di gran lunga far sì che più persone possano provare e godersi il gioco gratuitamente."

I blocchi di ABI-DOS

Quindi ha ribadito: "Il gioco è completo in ogni sua parte e non include microtransazioni."

Lo sviluppatore ha però una richiesta per i giocatori, che vede come una forma di compensazione: "Se desideri mostrare il tuo apprezzamento per aver giocato gratuitamente, ecco una semplice richiesta: gioca i primi 12-20 livelli, o quanti ne vuoi. Se ti è piaciuta l'esperienza, una recensione positiva significherebbe moltissimo per me (la leggerò sicuramente); è l'unico pagamento di cui ho bisogno!" Perché non accontentarlo, visto che sta regalando il suo lavoro per la gioia di tutti?

ABI-DOS chiede al giocatore di progettare microchip e di costruire il sistema operativo più avanzato mai creato, il tutto posizionando collegamenti e blocchi di istruzioni in modo strategico per manipolare e guidare gli UBITS, dei blocchi di dati mobili colorati, verso dei collagamenti specifici. Detto in unmeri, ABI-DOS offre più di 50 puzzle per circa 50 ore di gioco.

Se vi interessa, andate a riscattare ABI-DOS dalla sua pagina Steam.