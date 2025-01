PlayStation Plus, i giochi di gennaio: Suicide Squad, Need for Speed e The Stanley Parable

L'anno appena iniziato sarà molto importante per comprendere le intenzioni di Sony in merito alla sua piattaforma in abbonamento, ma possiamo dire che questo primo aggiornamento non è male: i giochi in arrivo a gennaio su PlayStation Plus sono a nostro avviso tutti molto interessanti, sebbene rientrino di fatto nella categoria dei "recuperi" piuttosto che delle novità.

Del resto è certamente un recupero, colpevolmente tardivo, quello di Suicide Squad: Kill the Justice League, che avrebbe avuto bisogno di entrare nel catalogo di PS Plus ben prima; così come sono valide ma tutt'altro che recenti le esperienze proposte dal frenetico Need for Speed: Hot Pursuit e dall'originale avventura The Stanley Parable, qui disponibile nell'edizione Ultra Deluxe.

Il nostro tradizionale sondaggio, manco a dirlo, ha evidenziato una generale delusione in merito a questa selezione: il 49% dei lettori di Multiplayer.it si è detto per nulla soddisfatto dei giochi di gennaio e il 26% poco soddisfatto, per un totale di reazioni negative pari al 75%.