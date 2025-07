PlayStation Plus perderà 14 giochi ad agosto, tra i quali The Witcher 3 e Star Wars Jedi: Survivor

Con l'arrivo dei nuovi giochi di luglio, si precisa anche la lista dei giochi che verranno rimossi nel mese di agosto 2025 dal catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium, e anche in questo caso si tratta di un nutrito gruppo di 14 titoli che non saranno più disponibili agli abbonati dal mese prossimo.

Proprio in queste ore vengono messi a disposizione i nuovi giochi di luglio nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium, con una ricca mandata che comprende anche Cyberpunk 2077, ma sono diversi anche i giochi destinati a uscire dal servizio in abbonamento, tra i quali anche alcuni titoli di notevole rilievo.