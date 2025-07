I giochi di luglio di PlayStation Plus Extra e Premium sono disponibili da oggi e sono ottimi

Come è stato annunciato la settimana scorsa , gli abbonati a PlayStation Plus Extra ricevono da oggi otto giochi da scaricare inclusi nella sottoscrizione, mentre gli abbonati a PlayStation Plus Premium possono aggiungere anche due classici ai precedenti, portando a un pacchetto molto interessante.

Gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium possono rifornirsi di nuovi titoli per PS4 e PS5 da oggi, visto che i giochi di luglio per i due livelli di abbonamento sono disponibili da oggi e si tratta davvero di una bella infornata.

La lista dei nuovi giochi disponibili da oggi

Tra i giochi messi a disposizione da oggi spicca in particolare Cyberpunk 2077, davvero un pezzo da 90 per il catalogo di PlayStation Plus e arrivato in maniera piuttosto sorprendente all'interno dell'abbonamento da parte di Sony.

Non è comunque l'unico gioco interessante, visto che l'elenco completo, visibile qui sotto, comprende comunque diversi titoli degni di nota.

PlayStation Plus Extra, giochi di luglio 2025:

Cyberpunk 2077 | PS5, PS4

Abiotic Factor | PS5

Banishers: Ghosts of New Eden | PS5

Bluey: The Videogame | PS5, PS4

Planet Zoo | PS5

Risk of Rain 2 | PS5, PS4

Tropico 6 | PS5, PS4

New World: Aeternum | PS5

PlayStation Plus Premium, giochi di luglio 2025:

Twisted Metal 3 | PS5, PS4

Twisted Metal 4 | PS5, PS4

Abiotic Factor è il lancio al day one direttamente da PlayStation Plus, disponibile contemporaneamente anche su Game Pass, mentre fra gli altri giochi notevoli troviamo l'affascinante Banishers: Ghosts of New Eden, Risk of Rain 2 e anche l'MMO New World: Aeternum.