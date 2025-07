Jack Dorsey lancia Sun Day: l’app per gestire l’esposizione solare e la Vitamina D

Jack Dorsey - co-fondatore di Twitter (oggi X) - torna con una nuova iniziativa: Sun Day, un'app innovativa pensata per aiutare gli utenti a monitorare l'esposizione solare e la produzione di Vitamina D. Disponibile attualmente solo in versione beta tramite TestFlight per iOS, Sun Day nasce in piena estate e mira a rendere l'esposizione al sole più consapevole e personalizzata. Lo sviluppo dell'app è avvenuto in modo originale: Dorsey ha utilizzato Goose, un assistente AI open source per il coding, adottando il metodo del "Vibe Coding", un concetto promosso da Andrej Karpathy. Questo approccio prevede una collaborazione tra sviluppatore e intelligenza artificiale.

Come funziona Sun Day? L'utilizzo di Sun Day è semplice e immediato. Dopo aver concesso l'accesso alla geolocalizzazione, l'app calcola l'irraggiamento UV nella zona in base ai dati meteo. Per stimare il tempo massimo di esposizione prima del rischio di scottature e per calcolare la produzione di Vitamina D, l'utente deve inserire alcuni dati: il proprio fototipo secondo la scala di Fitzpatrick (da 1 a 6) e il tipo di abbigliamento indossato, da copertura completa a nessuna, passando per opzioni come t-shirt e pantaloncini. Screenshot Sun Day Una volta completata la configurazione, toccando il pulsante "Begin", l'app inizia a stimare la quantità di Vitamina D prodotta in Unità Internazionali (UI). Per riferimento, 1 UI equivale a 0,025 microgrammi di Vitamina D, e il fabbisogno giornaliero per un adulto è pari a 600 UI, secondo l'EFSA.