DM su Threads: arriva la funzione più attesa dagli utenti, Meta prepara il test in 3 paesi

Threads, la piattaforma Meta nata come potenziale alternativa ad X (ex Twitter) è pronta ad introdurre i messaggi privati.

Al momento del suo lancio, Threads, ha generato una vera e propria esplosione di interazioni su di una piattaforma che, nonostante le grosse somiglianze con X (ex Twitter) gli utenti avevano accolto con particolare entusiasmo in quanto rappresentava quella ventata di novità - in verità non così innovativa - di cui si sentiva di avere bisogno. La stessa piattaforma, però, dopo il boom iniziale di utenti e soprattutto di interazioni, ha visto man mano calare l'attenzione su di sé, stabilizzandosi col tempo. Oggi sono circa 350 milioni gli utenti attivi su Threads, lontani dai 600 milioni di X. Con l'aggiunta dei DM, però, Meta vuole provare a rivitalizzare il proprio social.

Threads: la funzione inbox per i DM La nuova funzione relativa ai messaggi privati - di cui Meta aveva più volte smentito l'arrivo su Threads - si basa su una nuova forma e una nuova struttura ben distinta e diversa da quella di Instagram. Uno degli elementi che l'azienda madre ha dovuto affrontare, infatti, è relativo proprio all'integrazione con i DM di Instagram. Zuckerberg Possiamo subito confermare che la gestione dei DM di Threads sarà separata da quella di Instagram. Threads sfrutterà un sistema di inbox distinto e separato. Attualmente questa nuova funzionalità è in fase di test in alcuni paesi, i cui utenti hanno già potuto individuare un'icona a forma di busta con cui accedere alla sezione. I paesi in questione sono: Argentina, Hong Kong e Thailandia.