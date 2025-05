Threads avrà presto una dashboard per spiegare ban e restrizioni agli account, e un nuovo tipo di pubblicità

L'esperienza utente sulle piattaforme social è spesso caratterizzata da dinamiche di moderazione che, sebbene necessarie per garantire un ambiente online sicuro e rispettoso, possono talvolta risultare opache agli utenti. Comprendere le ragioni dietro la rimozione di contenuti o la limitazione di funzionalità è fondamentale per instaurare un rapporto di fiducia tra la piattaforma e la sua community. In questo contesto, Threads, la piattaforma di microblogging di Meta, introduce una significativa novità in termini di trasparenza.

La nuova dashboard di Threads

La nuova dashboard "status dell'account" si propone come uno strumento intuitivo e accessibile per consentire agli utenti di monitorare lo stato del proprio account in relazione alle policy della piattaforma. In modo simile a quanto già avviene su Instagram e Facebook, questa dashboard centralizzerà le informazioni relative a contenuti rimossi o declassati all'interno dei feed. Un aspetto particolarmente rilevante è la visualizzazione dei post che, pur non venendo eliminati, non sono raccomandati ad altri utenti a causa di violazioni delle linee guida della community di Threads. Inoltre, la dashboard segnalerà eventuali blocchi temporanei o permanenti di specifiche funzionalità dell'applicazione.

Un ulteriore elemento di novità è rappresentato dalla possibilità, direttamente tramite la dashboard, di avviare una procedura di appello. Questa opzione mira a offrire un meccanismo di risoluzione più rapido ed efficiente, contribuendo a ristabilire eventuali contenuti o funzionalità limitate a seguito di un errore di moderazione. La nuova dashboard è attualmente in fase di implementazione per tutti gli utenti di Threads ed è accessibile attraverso la sezione "account" all'interno del menu delle impostazioni.

Parallelamente all'introduzione di questo strumento di trasparenza, Meta ha annunciato l'avvio di una fase di test per l'introduzione di annunci pubblicitari video all'interno dei feed degli utenti. Durante l'evento IAB NewFronts, l'azienda ha specificato che un numero limitato di inserzionisti sperimenterà l'inserimento di video con proporzioni 19:9 o 1:1 tra i contenuti organici visualizzati dagli utenti. L'espansione della strategia pubblicitaria di Meta non si limita a Threads, ma coinvolge anche Facebook e Instagram.

Voi che cosa ne pensate di queste novità? Trovate utile l'arrivo di una dashboard di questo tipo? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto Meta intensifica l'uso dell'intelligenza artificiale per rilevare l'età su Instagram.