Clair Obscure: Expedition 33 alla fine conquista anche Albione, piazzandosi in vetta alla classifica UK

Arriva la classifica settimanale dei giochi più venduti nel Regno Unito e anche, infine, la vittoria di Clair Obscure: Expedition 33 che riesce a conquistare il primo posto dopo il costante avvicinamento di queste settimane, superando l'inossidabile Minecraft e il resistente Astro Bot.

È probabilmente il passaparola e il gran parlare che si sta facendo in questo periodo del notevole RPG di Sandfall a portarlo sempre più in alto anche nella classifica retail del Regno Unito, considerando che la conquista della vetta è arrivata ad alcune settimane dal lancio, dopo essersi piazzato quarto la settimana precedente.

Curioso peraltro vedere un gioco francese conquistare la vecchia Albione, ma c'è da dire che questo sta praticamente conquistando tutto il mondo in questi giorni, dunque la cosa non stupisce veramente, nonostante sia un titolo forse più visibile online in digitale che non in formato fisico.