L'attrice di Dina dice quando dovrebbe iniziare la produzione di The Last of Us Stagione 3

The Last of Us è amato in qualità di videogioco e di serie TV. Se i videogiocatori hanno però già ben chiaro come finirà la storia, gli spettatori televisivi non potranno vedere il reale finale almeno fino all'arrivo della stagione 3.

La seconda stagione infatti copre solo una parte del secondo videogioco. Quanto a lungo dovremo attendere prima di avere The Last of Us Stagione 3 sui nostri schermi?