La seconda stagione della serie TV di The Last of Us è sotto attacco: bombardata di recensioni negative

Ora fate attenzione, perché stiamo per dare delle anticipazioni sulla serie e su The Last of Us 2 (il videogioco). Se non volete averne, non leggete oltre.

Gli ultimi episodi della seconda stagione della serie TV di The Last of Us non sono stati accolti molto bene dagli spettatori, che hanno iniziato a lamentarsene sui social media. Il tutto si è tradotto in un bombardamento di recensioni negative sui vari aggregatori, come Rotten Tomatoes o Metacritic.

I fan contro la serie

Di cosa si lamentano i fan? Intanto in molti hanno tenuto a ribadire che Bella Ramsey non è la Ellie che volevano. Inoltre in tanti non hanno gradito il trattamento riservato da Abby a Joel, che come saprete viene ucciso in maniera decisamente brutale. Il risultato è che il giudizio del pubblico è sceso moltissimo e i pianti vanno moltiplicandosi.

Joel nella seconda stagione di The Last of Us

Va detto che Bella Ramsey era Ellie anche nella prima stagione, quindi quella espressa è un critica reiterata, mentre il colpo di scena che riguarda Joel era presente anche nel videogioco. Quindi era atteso da chi ci aveva giocato. Comunque sia, leggiamo alcune recensioni per farci un'idea del livello delle critiche.

"Capisci che la struttura narrativa e la scrittura sono pessime quando sia i giocatori che gli spettatori concordano sul fatto che la storia peggiora. La serie ti insegna la vecchia lezione che la vendetta è sbagliata e ti trascina nel fango manipolandoti psicologicamente per farti pensare che Joel sia cattivo, quando in realtà non lo è. Ellie non ha mai detto che sarebbe stata disposta a morire per una cura e non ha mai potuto dire addio. Abby ha torto, punto e basta, e le azioni di Joel sono giuste. Almeno la serie non ti costringe a giocare nei panni del cattivo per 15 ore per cercare deliberatamente di convincerti del contrario."

"La seconda stagione è terribile, è come se gli sceneggiatori volessero che fallisse. Il tema della S2 è una trita e ritrita trama di vendetta adolescenziale e infantile, accompagnata da una storia d'amore lesbica adolescenziale forzata e non necessaria, tutto qui. A peggiorare le cose, i 'geni' hanno deciso di far fuori il personaggio principale e l'unico che reggeva l'intera serie, e di far comportare il personaggio secondario (Ellie) come una bambina lamentosa, petulante e cringe, che si sarebbe fatta ammazzare tre volte solo nell'episodio iniziale. Bella Ramsey è una delle peggiori 'attrici' per questo ruolo."

"Non ho giocato al gioco e non avevo idea di cosa sarebbe successo. Mi sono innamorato della serie nella prima stagione per il rapporto padre/figlia, per gli zombie unici e la trama interessante. Ero entusiasta di vedere come quel rapporto si sarebbe sviluppato ulteriormente e magari sarebbe fiorito mentre i due affrontavano nuove sfide. Beh. Non mi interessa affatto una storia di vendetta e un interesse amoroso per Ellie. La sequenza iniziale di Ellie che sconfigge un uomo in un combattimento uno contro uno mi ha fatto sbuffare e alzare gli occhi al cielo, ma avrei dovuto vederlo come il presagio di ciò che era. La seconda stagione è spazzatura. Non voglio vedere cosa succederà dopo. Sembra che ci sia uno sceneggiatore completamente diverso per il secondo gioco/stagione. Che delusione dopo tutta l'attesa per questa seconda stagione. Sicuramente non guarderò oltre."

"È un vero peccato, il secondo gioco della serie TLOU è un'esperienza così importante e unica, e gli sceneggiatori della serie hanno ignorato parti fondamentali del gioco che saranno importanti più avanti nella storia; sebbene sembrino problemi minori, in realtà sono tutti responsabili di rendere la storia ciò che è. Uno dei migliori giochi mai realizzati è stato ora rovinato da sceneggiatori che vogliono attrarre un pubblico e una fascia demografica più ampi, quando in realtà il pubblico dell'originale TLOU sarebbe stato molto ricettivo."

Naturalmente c'è anche chi sta apprezzando la seconda stagione di The Last of Us, che gli autori stessi sapevano sarebbe stata più divisiva rispetto alla prima.