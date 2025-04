The Last of Us, com'è cambiata QUELLA scena nella seconda stagione

Eravamo veramente pronti? Volevamo davvero rivivere quel drammatico, scioccante, traumatizzante momento? Da videogiocatori, da appassionati della saga di Sony, non potevamo non giungere preparati, mentalmente pronti, emotivamente predisposti a questa nuova puntata della seconda stagione di The Last of Us, vero e proprio spartiacque per l'intreccio narrativo , nonché ennesimo test per valutare e quantificare la resistenza psicologica di chi sapeva benissimo a cosa sarebbe andato incontro. Neil Druckmann, del resto, ce lo aveva detto chiaramente nei mesi precedenti: ci saranno variazioni rispetto al videogioco, ma nessuna rivoluzione , nessun cambiamento radicale, nessuno sconto, insomma, sui drammi e le tragedie che avremmo dovuto riassaporare con la serie tv.

Un omicidio spiegato

Vale la pena concentrarsi immediatamente su due differenze della serie tv rispetto al videogioco. Una è macroscopica, l'altra di minore importanza, ma entrambe influenzano il sentiero narrativo degli eventi di questa puntata e impattano sull'intera progressione della stagione.



Partiamo subito dalla principale. In The Last of Us Parte II (il videogioco), la prima volta che si vestono i panni di Abby, proprio a due passi dalla baita dove si consumerà la tragedia, non sappiamo assolutamente nulla di lei. Non l'abbiamo mai vista prima, non conosciamo alcun membro del suo gruppo, siamo totalmente all'oscuro delle motivazioni che l'hanno spinta a poca distanza da Jackson, l'avamposto in cui vivono ormai da anni Joel ed Ellie.

Dopo una breve ed enigmatica chiacchierata con Owen, ne prendiamo il controllo esplorando i dintorni, scoprendo come le montagne innevate nascondano in realtà decine e decine di infetti. I pochi dialoghi che si consumano in questa fase ci fanno intuire che il loro gruppo è alla ricerca di Jackson, che sono sulle tracce di qualcuno o qualcosa, ma non viene specificato in nessun modo il motivo specifico della loro missione.

Completamente diverso l'approccio di Druckmann e Mazin nella serie tv che, al contrario, già nella prima puntata della seconda stagione ci presentano Abby e il suo gruppo. Sebbene non venga immediatamente chiarito che la ragazza cerchi vendetta per il padre chirurgo ucciso a sangue freddo, è lo stesso Owen a specificare il comune intento: trovare Joel e ucciderlo. Solo all'inizio della seconda puntata, pur con un piccolo sforzo deduttivo richiesto allo spettatore, tramite l'incubo di Abby viene esplicitato il legame di parentela tra lei e il medico.



Ammettetelo, con il senno di poi, in molti hanno sperato che Abby ci potesse rimettere le penne in questa situazione

Da questo punto di vista, le differenze sostanziali tra le due interpretazioni della storia aumentano a dismisura durante la fatidica scena in cui Abby assassina il padre surrogato di Ellie. Laddove nel gioco non vengono spese chissà quante parole prima dell'esecuzione, e buona parte delle percosse subite da Joel avvengono fuori campo, nella serie tv il tutto viene mostrato e accompagnato da un dialogo piuttosto esplicito.

Nel monologo di Abby, perché si tratta di questo di fatto, la giovane racconta all'uomo già ferito alla gamba le precise ed esatte motivazioni che l'hanno spinta a cercare vendetta. Ciò influenza e modifica non poco la progressione della narrazione e, soprattutto, il livello di coinvolgimento dello spettatore.



Se nel videogioco Joel è in pattuglia con suo fratello Tommy, nella serie tv sarà Dina ad accompagnare il nostro nel cottage

Laddove nel videogioco la questione restava in sospeso per molte ore e l'utente aveva tutto il tempo e il modo di farsi decine di domande su Abby e sul motivo, apparentemente insensato, di quel gesto efferatissimo, allo spettatore della serie tv viene fornita immediatamente ogni risposta, gli viene consegnata, in sostanza, la chiave di lettura attraverso cui giudicare le azioni del membro delle WLF.

Innanzitutto, indubbiamente, Druckmann e Mazin hanno optato per una semplificazione dell'intreccio narrativo. Invece di tendere il filo della tensione, di lasciare domande aperte e di infondere curiosità nello spettatore, la scena dell'omicidio di Joel fornisce tutti gli elementi per deliberare, smascherare e materializzare nuovamente tutta la crudeltà di Joel durante il suo salvataggio di Ellie nell'ospedale. Ciò porta quasi immediatamente a empatizzare, almeno in parte, con Abby, o quantomeno a rendere più comprensibile il suo atto violento. In sostanza, la sceneggiatura metabolizza per il fruitore il senso, consegnandogli un significato già preconfezionato, pronto per essere consumato, scomposto nelle sue parti costituenti.



Kaitlyn Dever si riconferma una grandissima interprete anche in questa seconda puntata

Volendo tracciare un paragone, sicuramente un po' audace, Druckmann si rifà ancora una volta al Teatro Epico di Bertold Brecht, di cui vi avevamo già parlato analizzando la prima puntata della prima stagione. Esattamente come nell'epilogo del primo The Last of Us, esattamente come accade nel Teatro Epico di Bertold Brecht, gli sceneggiatori hanno preferito spostare il focus dall'azione vera e propria, e dal conseguente susseguirsi di domande e ipotesi che si attivano con l'omicidio di Joel, alla complessità psicologica dei personaggi coinvolti, Abby ed Ellie in primis.

Laddove il videogioco è interamente centrato sul dramma della morte di Joel e sullo shock emotivo innescato in chi stringe il pad tra le mani, nella serie tv, tramite la chiarificazione del movente di Abby, l'assassinio diventa didascalico e alienante nei confronti dello spettatore, spingendolo a ragionare sin da subito sulle motivazioni dei personaggi e non a reagire emotivamente sul dramma in sé e per sé. Certo, il valore del discorso è comunque relativo, ne siamo consapevoli, dal momento che l'eliminazione di un personaggio tanto caro ai fan è in ogni caso toccante, soprattutto per la violenza e la freddezza con cui viene eseguita.

C'è tuttavia un'altra motivazione che ha spinto Druckmann e Mazin a optare per questa scelta e riguarda la differenza di strumenti, linguaggi e strategie che distinguono e separano un videogioco da una serie tv.



Per quanto poco sulla scena, anche Jesse ha un ruolo fondamentale in questa seconda puntata

Sebbene entrambi i media debbano mantenere alto l'interesse del proprio pubblico, e in questo senso una domanda senza risposta è una strategia sempre vincente, nella produzione HBO si è voluto puntare sulla potenza del conflitto che si instaura tra Abby e Ellie, rendendo complesso sin da subito lo schierarsi completamente e unicamente a favore della figlia surrogata di Joel. Entrambe, di fatto, sono state private di un padre, entrambe hanno subito un forte trauma dall'evento, entrambe hanno sacrificato e sacrificheranno qualcosa pur di ottenere la propria vendetta.

Se il videogioco ha dalla sua molte ore di gameplay, nei panni di entrambe le ragazze, per esplicitare e sviluppare lentamente questa somiglianza tra le protagoniste, la serie tv preferisce metterle a confronto già da ora. Anche in questo caso si scorge una semplificazione delle struttura narrativa rispetto al videogioco, ma è un compromesso assolutamente necessario, come avrete modo di scoprire nelle prossime puntate, anche per controbilanciare l'uso che questa stagione farà di Abby (e non ci spingiamo oltre per non rovinare la sorpresa a nessuno).