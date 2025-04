Princess Crown per Sega Saturn è stato tradotto in inglese, stavolta davvero

Finalmente è possibile giocare a Princess Crown di Vanillaware per Sega Saturn in una versione completamente tradotta in inglese . No, stavolta è davvero così, visto che la traduzione di eadmaster ha raggiunto la versione 1.0 ed è stato egli stesso a pubblicarla, portandola avanti praticamente da solo e finendo un lavoro lasciato a metà da altri.

Un grande lavoro

La versione 1.0 della traduzione di Princess Crown risolve alcuni problemi critici, sistema tutti i bug dei testi e ha rimosso tutte le limitazioni più importanti, come riportato sulla pagina github, da cui potete scaricarla.

Considerate che stiamo parlando di un progetto di lungo corso, visto che iniziò 13 anni fa. Lo iniziariono i traduttori amatoriali SamIAm e Cyber Warrior X, che però non pubblicarono mai una versione utilizzabile della patch. eadmaster ha ripreso dove loro hanno lasciato, portando a termine il lavoro, prima con una versione 0.8 che lo rendeva utilizzabile, quindi migliorando quanto fatto patch dopo patch per arrivare alla versione corrente, che rende Princess Crown perfettamente giocabile in inglese.

Come usare la patch? Intanto dovete avere una copia originale del gioco su cui applicare la patch, quindi una console reale su cui far girare il disco. Se vi sembra un affare troppo complicato, potete usare un emulatore. Il Mednafen fa al caso vostro, magari accompagnato dalla GUI Mednaffe, che semplifica enormemente la vita visto che l'emulatore puro è abbastanza rozzo in termini di interfaccia (si usa da riga di comando). Ribadiamo che avete bisogno del gioco originale per vivere nella legalità, ma allo stesso tempo è giusto ricordare che l'emulazione è una pratica perfettamente legale.