Princess Crown per SEGA Saturn è stato finalmente tradotto in inglese

Finalmente il sogno di molti si è avverato: il traduttore amatoriale eadmaster ha pubblicato la prima versione della patch di traduzione in inglese di Princess Crown per SEGA Saturn , mettendo fine all'attesa di molti fan occidentali per giocare al classico di Vanillaware. Tenete presente che si tratta della build v0.3 , quindi non ancora definitiva. Inoltre, il font usato non ha ancora una larghezza modificabile, quindi potrebbe causare qualche problema.

Un flop di culto

Detto questo, Princess Crown è ora giocabile in inglese, per la gioia di tutti. Inoltre è stato confermato che la versione patchata funziona anche sull'hardware originale, per chi non vuole ricorrere agli emulatori. Eadmaster ha anche spiegato che la patch è basata sul precedente progetto di traduzione di Cyber Warrior X (che l'aveva abbandonata), dando credito a chi aveva già svolto parte del lavoro.

Vanillaware è una software house di culto tra gli appassionati di giochi di ruolo giapponesi, recentemente in grande spolvero, grazie a capolavori quali Odin Sphere, 13 Sentinels, Grim Grimoire, Dragon's Crown e Muramasa: The Demon Blade. Le sue origini però risalgono a prima del 2002, l'anno della sua fondazione.

Il fondatore, George Kamitani, aveva già un corposo portfolio di titoli al momento dell'apertura di Vanillaware, realizzati per Capcom: Dungeons & Dragons: Tower of Doom, Dungeons & Dragons: Shadow Over Mystara e Muscle Bomber / Saturday Night Slam Masters. Il suo primo gioco da director, con una diversa software house, è stato appunto Princess Crown del 1997, un gioco di ruolo d'azione 2D a scorrimento laterale in cui è già ben visibile quello che sarà lo stile Vanillaware.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Purtroppo Princess Crown fu un insuccesso, tanto da portare al fallimento dello studio di sviluppo in cui lavorava Kamitani, Kansai. Fortunatamente Kamitani si è ripreso fondando poi Vanillaware, con cui si è costruito la fama di grande autore. Da qui il desiderio di molti di poter giocare a quello che viene considerato uno dei capolavori di SEGA Saturn (non sempre i giochi migliori vendono bene).