Anthem di BioWare tornerà sotto forma di reboot? Il produttore lo desidera tantissimo

Il mercato dei videogiochi è cosparso di successi, così come di insuccessi, ma non sempre di ritorni. Eppure questo è quel che spera Ben Irving, il produttore di Anthem . Ricordiamo che il gioco sparatutto cooperativo sci-fi di BioWare ed Electronic Arts, all'epoca dell'uscita, ha fallito su tutta la linea e il supporto promesso venne interrotto in modo ufficiale un paio di anni dopo la pubblicazione.

Le parole del produttore di Anthem

Il tutto è iniziato con un utente - tale danielc4vtr - che su Twitter ha condiviso un breve video del gioco e ha affermato: "Amerò sempre Anthem!! Ho scaricato il gioco di nuovo oggi e alcuni tizi a caso si sono uniti alla mia missione. Spero che un gioco EA ritornerà sull'IP: c'è così tanto potenziale!"

"Mi piacerebbe fare un reboot di Anthem un giorno", ha detto Irving in risposta all'utente, per poi aggiungere che "è incredibile quante persone siano ancora così entusiaste di Anthem a distanza di così tanti anni. Anthem ha ancora tutto il potenziale del mondo".

Possiamo quindi sperare che Anthem torni? In realtà non ci spereremmo troppo. Anthem è stato un disastro e un po' di nostalgico apprezzamento da parte di un piccolo gruppo di fan online non potrà mai bastare per farlo tornare. Inoltre, BioWare è più che impegnata su Dragon Age e Mass Effect, che hanno molte più potenzialità di successo.

A questo riguardo, ricordiamo che Dragon Age: The Veilguard è in arrivo.