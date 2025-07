Anthem chiuderà i battenti tra pochi mesi: EA svela quando spegnerà i server dell'MMO di Bioware

Sarà possibile continuare a giocare fino al 12 gennaio 2026 , data in cui EA disattiverà definitivamente i server. Dato che tutti i contenuti del gioco sono online, questo significa che non sarà possibile continuare ad accedere ai contenuti del gioco successivamente.

Electronic Arts ha annunciato la data dello spegnimento dei server di Anthem , l'MMO di Bioware che, come probabilmente saprete, non ha riscosso particolare successo tra il pubblico.

Anthem sparirà dallo store di EA ed EA Play il prossimo mese

La compagnia ha annunciato che a partire da oggi i giocatori di Anthem non potranno più acquistare la valuta premium, ma che quella già in possesso potrà essere continuata per gli acquisti in-game. Inoltre, il gioco verrà rimosso dalla vendita dallo store di EA e dalla playlist di EA Play dal 15 agosto, ma chiunque lo abbia acquistato in precedenza potrà riscaricarlo liberamente fino alla chiusura dei server.

Lanciato il 22 febbraio del 2019 su PC, PS4 e Xbox One, Anthem si presentava come un action GDR MMO molto ambizioso, che prometteva un mondo condiviso, dinamico e in continua evoluzione, dove i giocatori indossavano i potenti esoscheletri chiamati Strali (o Javelin) per affrontare missioni in solitaria e cooperativa in un universo sci-fi.

Purtroppo, nonostante le ottime premesse, al lancio il gioco venne affosato da critica e pubblico a causa di contenuti scarsi e ripetitivi, problemi tecnici, una narrativa poco d'impatto e una progressione poco gratificante. L'anno dopo Bioware aveva annunciato un piano per rilanciare il gioco, chiamato Anthem Next, tuttavia nel febbraio 2021 lo sviluppo venne definitivamente interrotto e il titolo da allora non ha più ricevuto aggiornamenti significativi.