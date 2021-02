Anthem Next cancellato ufficialmente, è la fine per il gioco di Bioware

Stando a quanto riportato da Jason Schreier su Twitter, e poi confermato da Bioware Anthem Next è stato cancellato. Quindi Electronic Arts avrebbe messo fine alle sofferenze del gioco, decidendo di non investirci più sopra.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Anthem Next doveva essere una specie di versione 2.0 di Anthem, riveduta e corretta per provare a porre rimedio all'insuccesso della versione originale. Dopo l'annuncio della lavorazione, il progetto era sparito un po' dai radar. Recentemente proprio Schreier aveva riportato di una riunione fatta per deciderne il futuro. Evidentemente l'editore deve aver bocciato l'ipotesi di farlo sopravvivere, considerando improbabile un recupero in extremis.

Il giornalista di Bloomberg non ha fornito dettagli in merito a quanto riferitogli dalle sue fonti, riservandosi di farlo in un articolo completo. Comunque sia è noto per non essere uno prono a riportare notizie false, quindi possiamo dare il gioco per morto e andare avanti con le nostre vite.

Anthem è disponibile per PC, PS4 e Xbox One. È giocabile in retrocompatibilità anche su PS5 e Xbox Series X/S.

Niente next per Anthem

[aggiornamento]

Bioware ha confermato la cessazione dello sviluppo di Anthem Next in un post ufficiale sul suo blog, dando la colpa alle difficoltà incontrate dagli sviluppatori nel 2020 a causa della pandemia di COVID-19, che avrebbe rallentato ulteriormente la lavorazione, mettendo maggiore pressione sul team.

Bioware ha anche confermato che Anthem non sarà più aggiornato e rimarrà sui server così com'è.