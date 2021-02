Ghosts 'n Goblins Resurrection il quarto videodiario parla del Metronomo magico

Vediamo il quarto e ultimo videodiario di sviluppo di Ghosts 'n Goblins Resurrection, che ci parla della modalità cooperativa e del metronomo magico, due delle nuove caratteristiche del gioco. Ovviamente vengono mostrate anche delle nuove sequenze di gameplay, che non fanno mai male.

Ghosts 'n Goblins Resurrection è l'ultima incarnazione di una serie nata negli anni '80 in sala giochi, conosciuta per la sua difficoltà estrema. Se vi interessa avere più dettagli sul gioco, leggete la nostra recensione, in cui abbiamo scritto:

Ghosts 'n Goblins Resurrection è un omaggio al classico Capcom: una rivisitazione che rifiuta ammodernamenti, miscela elementi provenienti dai due episodi originali e raccorda il tutto utilizzando la difficoltà come collante. È infatti una vera sfida quella che il gioco propone, fatta di innumerevoli tentativi a vuoto e di inevitabili episodi di bruciante frustrazione, ma al contempo in grado di restituire grande soddisfazione nel momento in cui si riesce a superare un punto molto ostico della campagna o a sconfiggere un boss apparentemente invincibile. Proprio come in quelle vecchie sale giochi di fine anni '80.