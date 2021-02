PS5 e Xbox: la carenza di componenti sarà al centro di un indagine del governo USA

Il Presidente degli USA Biden ha deciso di dare il via a un'indagine legata alla carenza di componenti hardware usati (anche) per la produzione di PS5 e Xbox Series X|S. Il Presidente dovrebbe firmare un ordine esecutivo in giornata che darà il via a un'investigazione di cento giorni sulla produzione di semiconduttori.

L'obbiettivo è di preparare delle alternative e delle strategie che possano essere formulate per alleviare gli effetti negativi sull'economia USA. Questa decisione segue l'appello collettivo di compagnie come Apple, Sony (produttore di PS5), AMD e Qualcomm che chiedeva al presidente di analizzare il problema e ciò che può significare per l'economia a lungo e breve termine.

"I semiconduttori giocano un ruolo cruciale per la creazione di prodotti e servizi che diano forza alla nostra economia, contribuiscono all'innovazione americana e rafforzano la sicurezza nazionale. Dato il ruolo centrale dei semiconduttori, è una priorità nazionale rafforzare la posizione degli USA nella ricerca sui semiconduttori, sul design e sulla produzione". Queste le parole presenti nella lettera inviata al presidente la scorsa settimana.

La limitata quantità di semiconduttori è alla base dei problemi di produzione di Xbox Series X, PS5 e di altre componenti PC come le GPU. Si tratta di un problema che affligge l'intera industria negli ultimi mesi. L'ordine esecutivo non è limitato solo ai semiconduttori, in ogni caso: Biden analizzerà anche la difesa nazionale, la pubblica sanità, le tecnologie di comunicazione, i trasporti e i settori energetici e di produzione di cibo.

Le scorte di console aumenteranno ogni mese, Sony spera di risolvere rapidamente la carenza di PS5.