Steam: il controller Xbox è il più usato dai giocatori PC

È il controller Xbox il più amato dai giocatori PC su Steam. A svelarlo è stata Valve stessa, parlando di una grossa novità introdotta per gli sviluppatori, che da adesso possono scoprire con un tool dedicato quanti giocatori potrebbero utilizzare un controller con i loro giochi e, soprattutto, quali potrebbero essere i modelli più gettonati.

I dati dicono che il 68% dei giocatori che utilizza un controller su Steam ha scelto uno di quelli Xbox. I controller PlayStation sono molto indietro, al 21%, mentre quelli Nintendo Switch sono fermi al 4%. Lo Steam Controller è utilizzato soltanto dal 2% dei giocatori, ma essendo uscito di produzione è probabile che il dato tenda a peggiorare nei prossimi mesi / anni.

Valve non ha svelato quali siano i modelli effettivamente più utilizzati, raggruppando i controller per macro famiglie, ma il dato di Xbox non stupisce, visto l'ottimo supporto fornito da Microsoft per le sue periferiche sulle piattaforme Windows.

Leggiamo altri dati interessanti, presi direttamente dal resoconto:

48 milioni di utenti hanno usato un controller giocando su Steam e circa il 10% delle sessioni di gioco giornaliere sono effettuate con un controller. Ovviamente, l'uso dei controller non è uniforme tra tutti i tipi di gioco. Molti giochi di strategia in tempo reale sono difficili da giocare con controller di qualunque tipo e tendono ad avere una percentuale molto più ridotta di utenti che li usano (spesso inferiore all'1%). Molti giochi sportivi e di combattimento, invece, presentano un numero di sessioni di gioco che fanno uso di un controller superiore al 70% e i giochi di corse e di skateboard presentano un numero superiore al 90%. Per quanto riguarda i giochi di azione e avventura, la gran parte dei giochi di avventura in terza persona vede un numero di giocatori che fanno uso di controller pari al 40-50%, percentuale che diventa del 7-8% nel caso degli sparatutto in prima persona.