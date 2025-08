Capcom ha lanciato su Steam i Saldi di metà estate con offerte su Monster Hunter, Street Fighter e Mega Man

Su Steam ogni occasione è buona per lanciare delle offerte: è praticamente il mantra di Capcom, che dopo le offerte di poche settimane, ha lanciato da poco sulla piattaforma di Valve anche i "saldi di metà estate".

Tra le promozioni in evidenza spicca Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin a metà prezzo per 19,99 euro, mentre il primo capitolo viene proposto a 19,79 euro con uno sconto del 34%. Volendo è possibile acquistarli entrambi in bundle graize alla Monster Hunter Stories Collection al prezzo di vantaggioso di 29,99 euro. Si trattano di sconti invitanti, specie per chi si deve recuperare i giochi della serie in vista di Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, annunciato ieri durante il Nintendo Direct.