AMD Ryzen 9900X: super prezzo e super sconto disponibile, tutti i dettagli della promozione attiva

Questo processore è pensato per chi cerca grandi prestazioni, soprattutto per gaming, lavoro creativo e uso intensivo del PC. Appartiene alla famiglia Ryzen 9000, basata sulla nuova architettura Zen 5 , che garantisce più potenza e migliore efficienza rispetto ai modelli precedenti.

Ulteriori dettagli tecnici

Questo processore dispone di 12 core e 24 thread, il che significa che può gestire tantissime attività contemporaneamente senza rallentamenti. Che tu stia giocando a titoli pesanti, modificando video in 4K o usando software complessi, il 9900X riesce a offrire velocità e fluidità.

AMD Ryzen 9900X

Il Ryzen 9 9900X ha una frequenza base di circa 4,4 GHz, che può arrivare fino a 5,6 GHz in modalità turbo, offrendo prestazioni al top nei momenti più critici. È compatibile con le nuove schede madri AM5 e supporta tecnologie moderne come DDR5 e PCIe 5.0, per una maggiore velocità e reattività del sistema. Per ulteriori approfondimenti ecco la nostra recensione.