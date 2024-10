AMD Ryzen 9 9900X: la recensione della CPU con architettura Zen 5 che non esprime tutto il suo potenziale

A un paio di mesi dall'esordio ufficiale, abbiamo finalmente messo le mani sul processore AMD Ryzen 9 9900X , una CPU che fa dell'efficienza, della scalabilità e delle prestazioni i propri cavalli di battaglia. A fronte di questo piccolo gap temporale, siamo stati in grado di testare il nostro pezzo di silicio con un pacchetto BIOS/Driver più maturo rispetto alla finestra di lancio originale e soprattutto con il supporto dei nuovi chipset AMD Serie 800. La casa guidata da Lisa Su è riuscita a soddisfare le aspettative? Abbiamo messo alla prova il chip in questione e siamo pronti a raccontarvi com'è andata nella nostra recensione.

La movimentata estate di AMD ha visto arrivare sul mercato la nuova famiglia di processori Granite Ridge . Dopo il rinvio di luglio, che ha permesso al team rosso di effettuare ulteriori controlli di qualità sui Ryzen 9, l'inedita serie di CPU ha fatto il proprio esordio con quattro modelli: Ryzen 5 9600X e 7 9700X per la fascia medio-alta, Ryzen 9 9900X e 9 9950X per la fascia top di gamma. Se i primi due processori puntano tutto sull'efficienza energetica, i chip dedicati all'utenza enthusiast - pur mantenendo inalterate queste premesse - sono stati sviluppati per esprimere il potenziale della nuova architettura Zen 5 , con la promessa di offrire prestazioni in grado di soddisfare professionisti e gamer più esigenti.

Al di là delle similitudini con la vecchia generazione però, le novità sono sostanziali e riguardano principalmente l' architettura Zen 5 e il processo produttivo a 4 nanometri scelto da AMD, che hanno permesso al team rosso di migliorare la resistenza termica della CPU, con un'efficienza nella produzione di calore che aumenta del 15%: a parità di energia, insomma, l'ultimo arrivato di casa AMD riesce a contenere le temperature di picco, con risultati persino sorprendenti. Una delle conseguenze di questo efficientamento energetico si riflette anche sul TDP piuttosto ridimensionato rispetto ai 170 W del Ryzen 9 7900X. Ryzen 9 9900X si ferma infatti a 120 W con un profilo, relativamente a questa caratteristica, che lo avvicina ai processori di fascia più bassa, almeno tenendo in considerazione gli standard a cui siamo abituati. Rimane invariata anche la piattaforma di riferimento: tutta la famiglia Ryzen 9000 fa infatti affidamento sul socket AM5 , fattore che garantisce un buon livello di retrocompatibilità grazie al supporto per le schede madri dotate di chipset AMD Serie 600. La nuova gamma della casa rossa è pensata per supportare nativamente i chipset della Serie 800 ed in particolare i top di gamma basati su X870E a doppio chip. Non manca infine, la grafica integrata basata su RDNA 2, nelle vesti di una AMD Radeon Graphics con frequenza fino a 2200 MHz.

Sul fronte delle specifiche tecniche di base, il nuovo Ryzen 9 9900X non si distanzia molto dal suo predecessore: il chip porta in dote 12 core e 24 thread con una frequenza di base che scende a 4.4 GHz e una frequenza di boost che può toccare i 5.6 GHz , con due CDD su ogni die che conferiscono 64 MB di cache L3, per un totale di 76 MB di cache L2+L3.

Caratteristiche tecniche dell'ASUS ROG Crosshair X870E Hero

Come abbiamo accennato nei paragrafi precedenti, il nuovo Ryzen 9 9900X è stato sviluppato per supportare nativamente i nuovi chipset AMD Serie 800: nel nostro caso siamo stati in grado di testare il processore sul top di gamma della serie, tutto questo grazie alla scheda madre ASUS ROG Crosshair X870E Hero.

ROG Crosshair X870E Hero porta in dote il nuovo chipset top di gamma della Serie 800

L'ultima arrivata di casa ASUS ROG sul versante AMD, porta in dote quanto di meglio ci si possa aspettare da una mobo di fascia enthusiast per il gaming.

ASUS ROG Crosshair X870E Hero supporta i processori AMD Ryzen 7000, 8000 e 9000, grazie al socket AM5 e al nuovo chipset AMD X870E. La gestione dell'alimentazione è solida, con un design a 18+2+2 fasi per la CPU, e una fase dedicata per la potenza della GPU integrata, offrendo un buon numero di soluzioni grafiche tramite la dotazione di una porta HDMI e 2 porte DisplayPort via USB-C. La top di gamma targata ASUS supporta fino a 192 GB di RAM DDR5, con quattro slot DIMM compatibili con moduli fino a DDR5-8600 (OC). L'espansione è garantita da due slot PCIe Gen 5 x16, configurabili in modalità x16/x0 o x8/x8, con una ricca dotazione storage che include tre slot M.2 PCIe Gen 5 x4, due M.2 PCIe Gen 4 x4, e quattro porte SATA 6 Gb/s.

La dotazione di ROG Crosshair X870E Hero garantisce una connettività completa

La connettività di rete è garantita da una porta Intel I226-V da 2.5 Gbps e una Realtek da 5 Gbps, oltre al supporto per il nuovo standard Wi-Fi 7 messo in campo attraverso il chipset MediaTek MT7927. Il pannello posteriore offre un'ampia gamma di porte, tra cui due USB4 da 40 Gbps (Type-C), 6 USB 3.2 Gen 2 (Type-A) e una porta HDMI. La sezione audio è invece gestita dal codec ROG SupremeFX Realtek ALC4082.

Crosshair X870E Hero mette in campo numerose funzionalità esclusive della casa taiwanese, come il Dynamic OC Switcher, AI Overclocking e AI Cooling II, oltre a connettori Dual Procool II per l'alimentazione della CPU, tecnologia NitroPath DRAM e un sistema di illuminazione Polymo Lighting II che fa letteralmente brillare la scheda madre.

La gestione degli slot PCIe e M.2 è facilitata da strumenti come PCIe Slot Q-Release, M.2 Q-Release, Q-Slide, e Q-Latch, che semplificano il montaggio, mentre Q-Antenna permette di calibrare l'efficacia delle antenne Wi-Fi. Il tutto contenuto in un formato ATX, con dimensioni di 30,5 x 24,4 cm, con tanto di supporto per la ricarica rapida fino a 60W tramite il connettore Type-C sul pannello frontale.

Il socket AM5 di ROG Crosshair X870E Hero offre un'ottima retrocompatibilità

ASUS ROG Crosshair X870E Hero è una scheda madre che ha tutto il necessario per spremere la nuova famiglia di processori AMD, senza tuttavia dimenticare la vecchia generazione di chip. La mobo targata ROG riesce a gestire in maniera del tutto autonoma le CPU montate e nello stesso tempo mette a disposizione degli utenti più esperti una serie di strumenti che possono trasformare il PC in una vera e propria macchina da overclock. D'altra parte parliamo di una scheda madre che si può concretamente trovare sul mercato ad un prezzo che oscilla intorno ai 700€, quindi non è propriamente adatta a tutti.