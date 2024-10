Nel 2024 in Europa, i giochi fisici vendono soprattutto su Nintendo Switch, seguono PS5 e Xbox Series

Ormai il mercato dei videogiochi digitale è prevalente rispetto a quello fisico. Lo è negli Stati Uniti, come in Giappone, come anche in Europa. Unica a resistere è Nintendo che, almeno in Europa nel 2024, ha visto la maggior parte delle vendite di giochi per Nintendo Switch ancora fatte in formato fisico.

A svelare i dati, raccolti ed elaborati da GSD, è stato il giornalista Christoper Dring di Games Industry, che su X ha parlato espressamente di mercato degli AA e dei tripla A, svelando le percentuali di vendita in formato fisico di tutte le console maggiori per l'anno corrente.