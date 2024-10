Call of Duty Black Ops 6 non includerà un oggetto da combattimento odiato da metà giocatori, amato dall'altra

Se siete tra coloro che odiano lo scudo antisommossa, sappiate che in Call of Duty Black Ops 6 non sarà presente .

In molto lo criticavano perché invogliava - con la sua capacità di deviare i colpi di proiettile - a strategie difensive, più passive, che per molti rendevano poco divertente giocare perché era difficile aggirare lo scudo. Chi lo usava, invece, spesso rispondeva che gli altri dovevano imparare a giocare meglio.

I giochi online hanno sempre un problema di bilanciamento o, molto semplicemente, hanno un problema con armi e oggetti che sono tanto amati quanto odiati dalla community. Nel caso di Call of Duty , ad esempio, da anni vi era una guerra in corso per lo scudo antisommossa .

Le reazioni dei giocatori all'eliminazione dello scudo antisommossa

Lo scudo antisommossa è legato particolarmente alla sotto saga Modern Warfare. Più precisamente, è apparso negli ultimi tre capitoli, dal 2021 al 2023 (Vaguard, Modern Warfare 2 e Modern Warfare 3). I giocatori hanno quindi dovuto fare i conti a lungo con questo oggetto da combattimento, nel bene e nel male.

Ora, però, i fan si sono liberati dallo scudo antisommossa con l'arrivo di Call of Duty Black Ops 6 e, come potete vedere dagli esempi presenti in questa notizia, tramite Twitter varie persone stanno gioendo per la notizia. Come potete vedere, un utente in modo sarcastico ricorda ai fan dello scudo antisommossa che "c'è una cosa chiamata sparare con la sua pistola. Dovreste provarlo!".

Va detto che probabilmente la scelta degli sviluppatori non è frutto della volontà di soddisfare una parte della community, ma sia una conseguenza del fatto che Call of Duty Black Ops 6 è un gioco più veloce, con un sistema di movimento avanzato che non avrebbe affatto beneficiato della presenza del lento scudo antisommossa.

