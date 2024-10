Alan Wake 2 sarà ottimizzato per PS5 Pro, scopriamo tutte le modalità grafiche e vediamo un video comparativo

Remedy Entertainment ha annunciato che Alan Wake 2 sarà ottimizzato per PlayStation 5 Pro, offrendo diverse migliorie grafiche rispetto alla versione per PlayStation 5 liscia, tra le quali l'introduzione del ray tracing. La software house ha anche pubblicato un filmato comparativo per mostrare in azione il gioco sulla nuova console di Sony, che trovate qui di seguito. Ma andiamo con ordine.