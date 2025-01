C'è una brutta notizia per chi sta aspettando Alan Wake 2 su Steam

Sweeney si è espresso sull'argomento rispondendo al messaggio di un utentes u Reddit, Freaky_Ass_69_God, che gli diceva che avrebbe volentieri acquistato il gioco, ma che lo avrebbe fatto solo su Steam perché "non sono un fan dell'Epic Games Store". Il messaggio proseguiva chiedendo se sarebbe stato pubblicato nel giro di uno o due anni. La risposta è stata netta e definitiva: "Non uscirà su Steam".

Alan Wake 2 non arriverà su Steam . A dirlo è stato Tim Sweeney, il capo di Epic Games , compagnia che ha finanziato e reso possibile il gioco e che pare avere l'ultima parola in merito a dove pubblicarlo.

Niente Steam

Alcuni hanno messo in dubbio la veridicità del messaggio, ma in realtà pare che Sweeney risponda frequentemente alle domande dei giocatori, come riportato da più testimonianze nei commenti al posto di Freaky_Ass_69_God, che di suo aveva già ricevuto almeno una risposta dal capo di Epic Games in passato.

Alan Wake 2 non è stato un grosso successo commerciale. Attualmente pare che abbia venduto circa 1,8 milioni di copie. Epic Games ha finanziato completamente il gioco, che non ha ancora generato profitti, stando ai rapporti finanziari pubblicati dallo studio di sviluppo Remedy Entertainment. Del resto senza i soldi di Sweeney e soci è probabile che il gioco non sarebbe mai stato realizzato. L'arrivo su Steam potrebbe sicuramente fargli vendere copie in più, ma Epic Games potrebbe considerare le perdite causate dalla mancata pubblicazione nel negozio di Valve, come una specie di investimento per far arrivare più utenti nell'Epic Games Store.