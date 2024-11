Vendite di Alan Wake 2 e informazioni su Control 2 svelate dai documenti finanziari di Remedy Entertainment

Il ritmo di vendita non è dunque particolarmente elevato, ma sta comunque progredendo e, in base a quanto riferito qualche giorno fa, ha quasi recuperato tutti i costi di produzione , finalmente.

Le vendite progrediscono, un po' a rilento

Si è trattato di una produzione enorme, cosa che ha causato sicuramente qualche difficoltà nel generare utili, ma Remedy ha probabilmente intenzione di puntare sul lungo termine con Alan Wake 2, raggiungendo il break even e quindi i profitti a distanza di tempo dal lancio.



Il lancio delle due espansioni post-lancio ha sicuramente aiutato a ottenere una ulteriore spinta. Nei documenti viene anche specificato che Control 2 sarà un action RPG, com'era facile aspettarsi, anche se la definizione di "RPG" qui risulta piuttosto bizzarra, a meno che non ci si riferisca comunque al sistema di progressione visto anche nel primo capitolo.

Proprio per quanto riguarda il primo Control, veniamo a sapere che la Ultimate Edition ha una data di uscita su Mac, fissata per il 12 febbraio 2025, e che all'inizio del prossimo anno riceverà un update gratuito che sbloccherà alcuni contenuti aggiuntivi già pubblicati in precedenza.

Veniamo inoltre a sapere che Control 2 ha un budget stimato di circa 50 milioni di euro, e richiederà vendite per circa 3-4 milioni di copie in totale per ottenere dei profitti, mentre FBC Firebreak costa circa 30 milioni di euro e richiederà 3 milioni di copie vendute per rientrare nei costi e far guadagnare il team.