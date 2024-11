Diffonde segreti militari su un canale Discord di Minecraft: arrestato ex-membro della Guardia Nazionale USA

In base a quanto riferito, Teixeira è stato accusato di aver svelato segreti militari attraverso il canale Discord di Minecraft e per questo l'accusa ha richiesto una condanna a 15 anni di reclusione .

A quanto pare, non è solo War Thunder a ispirare casi del genere, come ci ha ormai quasi abituato il titolo di Gaijin Entertaniment, ma anche il tranquillo sandbox di Mojang può portare qualcuno ad aprirsi un po' troppo sulle proprie conoscenze in ambito militare, tanto da sfociare in un vero e proprio crimine.

Un furto molto grave

A peggiorare la situazione dell'ex-militare in questione sarebbe anche il fatto che tali informazioni deriverebbero da un furto.

Il grado militare raggiunto da Teixeira non gli avrebbe consentito di ottenere tali informazioni, che evidentemente sono state trafugate e poi diffuse attraverso la chat.

Il giovane di 22 anni, secondo quanto riferito da The Register, era entrato in servizio nel settembre del 2019 proprio come addetto alle operazioni di cyberdifesa, presso il 102° squadrone alla Otis Air National Guard Base in Massachussetts.

In qualche modo, è entrato in possesso di informazioni relative ai piani di supporto degli USA e della NATO per l'Ucraina, oltre a documenti legati ai programmi in corso sui droni da parte della Cina e altri materiali di notevole importanza.

"I documenti e le informazioni che Teixeira ha pubblicato sui social media sono altamente classificati e contengono informazioni vitali per la difesa nazionale", riferisce l'accusa, "Pubblicando documenti di intelligence sulla piattaforma di social media Discord per nutrire il proprio ego e impressionare i suoi amici anonimi, Teixeira ha causato un danno eccezionalmente grave alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti. La portata del suo tradimento è mozzafiato. La quantità di danni che ha causato è incommensurabile".

L'accusa è dunque decisamente grave, e forse il ragazzo non ha nemmeno calcolato la gravità dell'azione, quando ha condiviso le sue conoscenze con il server Discord popolato da circa 250 persone. Il server privato in questione, collegato a Minecraft come argomento principale ufficiale ma evidentemente incentrato su altro, sembra che ospitasse spesso discussioni alquanto inquietanti su omicidi di massa e altro, secondo quanto riferito dall'accusa.