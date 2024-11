Star Wars Jedi: Survivor riceverà una patch per risolvere i problemi su PS5 Pro

Non sono state offerte tempistiche precise, con il messaggio recita: "Siamo a conoscenza di problemi con Star Wars Jedi: Survivor su PlayStation 5 Pro e stiamo indagando attivamente". Con la speranza che i giocatori ricevano presto novità in merito.

Star Wars Jedi: Survivor delude su PS5 Pro

Come spiegato in una precedente notizia, stando alle analisi di Digital Foundry le ottimizzazioni fatte su Star Wars Jedi: Survivor per PS5 Pro, non solo lasciano parecchio a desiderare, ma introducono anche dei problemi significativi.

Nello specifico, al netto di un framerate saldamente ancorato ai 60 fps o i 30 fps e l'aggiunta del ray tracing in modalità Perforamance, i tech enthusiast hanno riscontrato dei problemi non trascurabili per l'illuminazione, nonché artefatti grafici e una generale instabilità dell'immagine causate da un'implementazione del PSSR (la tecnologia di upscaling esclusiva di PS5 Pro) insoddisfacente, al punto che la qualità complessiva risulta inferiore alla versione base per PS5.

Evidentemente non si tratta di un problema strettamente legato alle specifiche della console, quanto piuttosto a un lavoro di ottimizzazione su PS5 Pro tutt'altro che impeccabile e che quindi necessita di maggiore lavoro da parte degli sviluppatori.