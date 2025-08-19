0

Star Wars Jedi: Survivor è (quasi) al suo minimo storico su Amazon, continua l'epopea di Cal Kestis

Su Amazon, oggi, è possibile acquistare Star Wars Jedi: Survivor ad un prezzo molto allettante e competitivo, complice un ottimo sconto attivo.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   19/08/2025
Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che mette in offerta con uno sconto attivo del 27%, Star Wars Jedi: Survivor, per un costo totale e finale d'acquisto di 21,99€. Si tratta della versione PS5 che scende quasi al suo minimo storico (fissato a 2€ in meno rispetto al prezzo attuale). Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: In Star Wars Jedi: Survivor, il viaggio di Cal Kestis prosegue. Non più un semplice padawan, ma ormai un cavaliere Jedi maturo e potente, Cal affronta la galassia con una consapevolezza e una determinazione diverse

Star Wars Jedi: Survivor, ulteriori dettagli

Il sistema di combattimento cinematografico, già apprezzato nel primo capitolo, torna arricchito da nuove abilità della Forza e da inediti stili di combattimento con la spada laser. Queste innovazioni permettono al giocatore di affrontare ogni battaglia in modo dinamico, strategico e spettacolare, offrendo una varietà di approcci sempre più avvincente.

Cal Kestis
Cal Kestis

La galassia di Star Wars si apre con pianeti inediti e territori familiari rivisitati, ciascuno caratterizzato da biomi unici, sfide ambientali e nemici temibili da affrontare. Per ulteriori dettagli e approfondimenti sul titolo, ti invitiamo a dare uno sguardo alla nostra recensione proprio di Star Wars Jedi: Survivor, in modo tale da avere una visione globale e complessiva dell'esperienza.

