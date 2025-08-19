Tante novità per Dying Light: weekend gratis, Stamina Update per Dying Light 2 e dettagli su The Beast

Alla vigilia della Gamescom 2025, dove Techland mostrerà il nuovo capitolo in arrivo, ci sono diverse novità annunciate per la serie Dying Light tra weekend gratis per il primo titolo, update per il secondo e dettagli su The Beast.
Per iniziare, proprio in occasione della fiera tedesca sarà possibile giocare gratuitamente al primo Dying Light grazie al weekend gratis che andrà in scena su Steam dal 21 al 25 agosto, consentendo a tutti gli utenti su PC di poter scaricare e testare in maniera approfondita il primo capitolo della serie, nel caso non sia stato provato in precedenza.
Può essere un ottimo modo per lanciarsi in questo particolare mondo post-apocalittico in vista delle novità in arrivo al secondo capitolo e soprattutto del nuovo Dying Light: The Beast che è ormai in uscita, considerando la data fissata per il 19 settembre.
Una serie che continua ad evolversi
Per quanto riguarda Dying Light 2: Stay Human, proprio in queste ore è prevista la pubblicazione del nuovo aggiornamento definito Stamina Update, che modifica alcuni elementi del gameplay in particolare per quanto riguarda il sistema di movimento via parkour.
La nuova patch è piuttosto attesa dalla community perché va a modificare alcuni aspetti del gioco in base anche alle richieste dei giocatori, con miglioramenti elaborati a partire dal feedback di questi.
In sostanza, queste modifiche dovrebbero riportare il gameplay più vicino all'esperienza originale, modificando il sistema di consumo della stamina per alcune delle manovre di base e rendendo dunque il movimento più fluido.
Per quanto riguarda Dying Light: The Beast, che verrà presentato più nel dettaglio nei prossimi giorni, Techland ha annunciato il supporto per DLSS 4 e Ray Tracing su schede grafiche NVIDIA, inoltre sarà presente su GeForce NOW al lancio, il 19 settembre 2025.