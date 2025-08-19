Tante novità per Dying Light: weekend gratis, Stamina Update per Dying Light 2 e dettagli su The Beast

Alla vigilia della Gamescom 2025, dove Techland mostrerà il nuovo capitolo in arrivo, ci sono diverse novità annunciate per la serie Dying Light tra weekend gratis per il primo titolo, update per il secondo e dettagli su The Beast.

Per iniziare, proprio in occasione della fiera tedesca sarà possibile giocare gratuitamente al primo Dying Light grazie al weekend gratis che andrà in scena su Steam dal 21 al 25 agosto, consentendo a tutti gli utenti su PC di poter scaricare e testare in maniera approfondita il primo capitolo della serie, nel caso non sia stato provato in precedenza.

Può essere un ottimo modo per lanciarsi in questo particolare mondo post-apocalittico in vista delle novità in arrivo al secondo capitolo e soprattutto del nuovo Dying Light: The Beast che è ormai in uscita, considerando la data fissata per il 19 settembre.