0

Star Wars Jedi: Survivor è al prezzo più basso di sempre su Amazon: un'epica avventura da non perdere

Le offerte di Amazon di oggi ci propongono uno sconto per una copia di Star Wars Jedi: Survivor che si trova ora al prezzo più basso di sempre per la piattaforma. Vediamo i dettagli del videogioco.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   25/08/2025
Cal Kestin in Star Wars Jedi: Survivor e il prezzo 18€
Star Wars Jedi: Survivor
Star Wars Jedi: Survivor
News Video Immagini

La voglia di Star Wars non scema mai tra gli appassionati e un bel videogioco è il modo migliore per vivere in prima persone delle epiche avventure nella Galassia Lontana Lontana; nello specifico, Star Wars Jedi: Survivor è un'ottima scelta soprattutto ora che è calato al prezzo più basso di sempre su Amazon Italia in versione PS5. Il videogioco costa infatti solo 18,80€. Se siete interessati al videogioco, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. Il prezzo consigliato è oramai 29,99€, ma il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma ed è veramente ottimo per un videogioco di qualità che include decine di ore di contenuti.

Che gioco è Star Wars Jedi: Survivor

Star Wars Jedi: Survivor è il seguito di Star Wars Jedi: Fallen Order e ci rimette nei panni di Cal Kestis, un giovane uomo che all'epoca dell'Ordine 66 ha visto il proprio maestro morire ed è riuscito a salvarsi per il rotto della cuffia. Per anni ha nascosto la propria identità e i propri poteri, ma alla fine è stato costretto a uscire allo scoperto: preso di mira dai Sith, è stato salvato da una ex-Maestra Jedi e ha iniziato un viaggio per trovare delle informazioni agognate dall'Impero.

Star Wars Jedi: Survivor riprende alcuni anni dopo il primo capitolo per una nuova avventura, in mappe ancora più grandi, con nuove mosse e forme della Spada Laser, compresa una combinazione con un blaster per attacchi mai visti prima. Inoltre, Cal è più maturo ed è oramai un vero cavaliere Jedi.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Star Wars Jedi: Survivor è al prezzo più basso di sempre su Amazon: un'epica avventura da non perdere