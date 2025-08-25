Star Wars Jedi: Survivor è al prezzo più basso di sempre su Amazon: un'epica avventura da non perdere

La voglia di Star Wars non scema mai tra gli appassionati e un bel videogioco è il modo migliore per vivere in prima persone delle epiche avventure nella Galassia Lontana Lontana; nello specifico, Star Wars Jedi: Survivor è un'ottima scelta soprattutto ora che è calato al prezzo più basso di sempre su Amazon Italia in versione PS5. Il videogioco costa infatti solo 18,80€ . Se siete interessati al videogioco, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link . Il prezzo consigliato è oramai 29,99€, ma il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma ed è veramente ottimo per un videogioco di qualità che include decine di ore di contenuti.

Che gioco è Star Wars Jedi: Survivor

Star Wars Jedi: Survivor è il seguito di Star Wars Jedi: Fallen Order e ci rimette nei panni di Cal Kestis, un giovane uomo che all'epoca dell'Ordine 66 ha visto il proprio maestro morire ed è riuscito a salvarsi per il rotto della cuffia. Per anni ha nascosto la propria identità e i propri poteri, ma alla fine è stato costretto a uscire allo scoperto: preso di mira dai Sith, è stato salvato da una ex-Maestra Jedi e ha iniziato un viaggio per trovare delle informazioni agognate dall'Impero.

Star Wars Jedi: Survivor riprende alcuni anni dopo il primo capitolo per una nuova avventura, in mappe ancora più grandi, con nuove mosse e forme della Spada Laser, compresa una combinazione con un blaster per attacchi mai visti prima. Inoltre, Cal è più maturo ed è oramai un vero cavaliere Jedi.