007 First Light è stato rimandato: ecco la nuova data di uscita

IO Interactive ha annunciato che 007 First Light è stato rimandato . La nuova data di uscita è ora il 27 maggio 2026 .

Il messaggio completo di IOI

Il messaggio condiviso sui social recita come segue, in traduzione: "Ciao a tutti, oggi condividiamo un aggiornamento riguardante 007 First Light, poiché abbiamo deciso di posticipare l'uscita del gioco di due mesi, fissandola al 27 maggio 2026."

"007 First Light è il nostro progetto più ambizioso fino a oggi e il team è stato completamente concentrato nel realizzare un'esperienza di James Bond indimenticabile, che unisca azione mozzafiato, viaggi in giro per il mondo, spionaggio, gadget, inseguimenti in auto e molto altro. In qualità di sviluppatore ed editore indipendente, questa decisione ci consente di assicurarci che l'esperienza raggiunga il livello di qualità che voi giocatori meritate fin dal lancio."

"Lo sviluppo del gioco procede bene ed è completamente giocabile dall'inizio alla fine, quindi questi due mesi aggiuntivi ci permetteranno di rifinire e perfezionare ulteriormente l'esperienza, garantendo la versione più solida possibile al lancio."

"Siamo fiduciosi che questo metta 007 First Light nelle migliori condizioni per un successo a lungo termine e apprezziamo sinceramente la pazienza e il supporto continuo che ci avete dimostrato sin da quando abbiamo annunciato il gioco. Non vediamo l'ora di condividere ulteriori aggiornamenti su 007 First Light all'inizio del 2026. Grazie ancora per il vostro supporto, IO Interactive / Hakan Abrak."

Ricordiamo infine che tra le ultime novità vi è il fatto che Lenny Kravitz è l'antagonista di James Bond.