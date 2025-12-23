0

007 First Light è stato rimandato: ecco la nuova data di uscita

IO Interactive ha svelato di aver deciso di rimandare la data di uscita di 007 First Light: si prenderà un paio di mesi aggiuntivi per poter ottimizzare il videogioco e darci un'opera migliore al lancio.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   23/12/2025
James Bond in 007 First Light
007 First Light
007 First Light
Articoli News Video Immagini

IO Interactive ha annunciato che 007 First Light è stato rimandato. La nuova data di uscita è ora il 27 maggio 2026.

Ricordiamo che precedentemente il gioco dedicato a James Bond era previsto per la fine di marzo 2026: si tratta quindi di un rimando di circa due mesi.

Il messaggio completo di IOI

Il messaggio condiviso sui social recita come segue, in traduzione: "Ciao a tutti, oggi condividiamo un aggiornamento riguardante 007 First Light, poiché abbiamo deciso di posticipare l'uscita del gioco di due mesi, fissandola al 27 maggio 2026."

"007 First Light è il nostro progetto più ambizioso fino a oggi e il team è stato completamente concentrato nel realizzare un'esperienza di James Bond indimenticabile, che unisca azione mozzafiato, viaggi in giro per il mondo, spionaggio, gadget, inseguimenti in auto e molto altro. In qualità di sviluppatore ed editore indipendente, questa decisione ci consente di assicurarci che l'esperienza raggiunga il livello di qualità che voi giocatori meritate fin dal lancio."

007 First Light sembra un mix tra Uncharted e Hitman 007 First Light sembra un mix tra Uncharted e Hitman

"Lo sviluppo del gioco procede bene ed è completamente giocabile dall'inizio alla fine, quindi questi due mesi aggiuntivi ci permetteranno di rifinire e perfezionare ulteriormente l'esperienza, garantendo la versione più solida possibile al lancio."

"Siamo fiduciosi che questo metta 007 First Light nelle migliori condizioni per un successo a lungo termine e apprezziamo sinceramente la pazienza e il supporto continuo che ci avete dimostrato sin da quando abbiamo annunciato il gioco. Non vediamo l'ora di condividere ulteriori aggiornamenti su 007 First Light all'inizio del 2026. Grazie ancora per il vostro supporto, IO Interactive / Hakan Abrak."

Ricordiamo infine che tra le ultime novità vi è il fatto che Lenny Kravitz è l'antagonista di James Bond.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
007 First Light è stato rimandato: ecco la nuova data di uscita