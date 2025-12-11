9

007 First Light: un errore ha confermato Lanny Kravitz come antagonista di James Bond

Una fuga di notizie ha confermato chi sarà l'antagonista in 007 First Light: Lanny Kravitz, il famosissimo cantante.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   11/12/2025
Una foto di Lanny Kravitz
007 First Light
007 First Light
La leggenda del rock Lenny Kravitz è l'antagonista di 007: First Light. A confermarlo è stata IO Interactive stessa, che per errore ha attivato online un video del gioco, destinato a essere mostrato ai The Game Awards 2025 di questa notte.

Il nome del personaggio interpretato da Kravitz è Bawma, come appreso dal filmato apparso brevemente sul profilo X dello studio di sviluppo. La rimozione è stata rapida, ma la frittata era ormai fatta e la notizia si è diffusa online, con tanto di immagini a dimostrarla.

Un monologo minaccioso

Il trailer dura circa un minuto ed è in formato verticale, quindi non è proprio qualitativamente eccelso. Nonostante ciò, Kravitz è riconoscibilissimo. Per adesso non si sa molto altro sul suo personaggio, perché il filmato non è stato accompagnato da descrizioni esplicative.

Un fotogramma del video
Un fotogramma del video

Comunque sia, il video ha permesso di ascoltare un monologo interessante e minaccioso del Kravitz virtuale: "Mi viene spesso chiesto: Bawma, come fai a sentire ogni sussurro, in ogni angolo? E io rispondo: con la mia volontà, il mio sangue, tutto me stesso. Questa città è un'estensione del mio essere, del mio corpo. Ma oggi è stata contaminata."

Il gameplay di 007 First Light verrà presentato di nuovo a breve Il gameplay di 007 First Light verrà presentato di nuovo a breve

Il tutto si conclude con un personaggio che viene gettato in pasto a dei coccodrilli, seguito da un James Bond legato a testa in giù che sta per fare la stessa fine.

Curiosamente, questa non è la prima volta che una grande star musicale di livello internazionale viene associata a 007 First Light. A ottobre era trapelata una voce secondo cui la canzone principale sarebbe interpretata da Lana Del Rey. Insomma, sembra che IO Interactive non abbia badato a spese.

007: First Light uscirà il 27 marzo 2026 su PC, PlayStation 5, Xbox Series X e S e Nintendo Switch 2. Il trailer con Lenny Kravitz dovrebbe essere presentato ufficialmente questa notte durante la cerimonia dei The Game Awards.

007 First Light: un errore ha confermato Lanny Kravitz come antagonista di James Bond