Lana Del Rey potrebbe essere l'artista del tema musicale di 007 First Light

007 First Light avrà la propria canzone ufficiale come tutti i precedenti film? Secondo i fan, sì, e potrebbero aver già scoperto chi è l'artista che se ne occuperà.

La potenziale traccia di Lana Del Rey

Come notato dall'utente Reddit CoversationDue8475, una nuova canzone intitolata First Light è stata registrata presso l'American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP). Sebbene per ora non si tratti affatto di un annuncio ufficiale, il fatto che Universal Music Group si occupi della pubblicazione del brano avvalora l'ipotesi che si tratti di una canzone di James Bond. La registrazione sembra essere stata rimossa, inoltre, dando ancora più peso all'idea che non doveva essere svelata pubblicamente ancora.

Ciò che conta è che pare che a registrare con ASCAP sia stata Lana Del Rey, che ricordiamo già in passato era stata presa in considerazione per la canzone principale di un James Bond, ma si è vista soffiare il ruolo da altre tracce. Ad esempio, il tema sonoro di Spectre del 2015 le venne "rubato" da Writing's On The Wall di Sam Smith.

Nel corso degli anni, la serie di film di James Bond ha presentato diverse colonne sonore che sono diventate piuttosto iconiche, con brani di artisti come Duran Duran, Shirley Bassey, Paul McCartney e Carly Simon. Oltre a Sam Smith, i film più recenti hanno presentato brani di artisti come Chris Cornell, Adele e Billie Eilish.

Segnaliamo infine che 007 First Light avrà gli amati gadget di Bond e non saranno solo trucchetti scenografici.