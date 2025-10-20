0

Call of Duty: Black Ops 7, prenota su Amazon al prezzo minimo garantito la versione PS5

Su Amazon, oggi, è disponibile la prenotazione di Call of Duty: Black Ops 7 al prezzo minimo garantito sulla piattaforma.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   20/10/2025
Call of Duty: Black Ops 7
Call of Duty: Black Ops 7
Call of Duty: Black Ops 7
Articoli News Video Immagini

Sei in hyper per l'uscita del nuovo Call of Duty: Black Ops 7? Puoi effettuare, su Amazon, il pre-order della versione PS5 che viene venduta al prezzo minimo garantito sulla piattaforma: 79,99€. Puoi prenotare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: Il nuovo Call of Duty: Black Ops offre, secondo Treyarch e Raven, un'esperienza senza precedenti. La modalità Campagna è stata pensata per essere affrontata da soli o in squadra. I giocatori si troveranno a vivere missioni ad alto rischio in ambientazioni mozzafiato: dai tetti al neon del Giappone alle coste del Mediterraneo.

Ulteriori dettagli sul gioco

Il Multigiocatore raggiunge nuovi livelli di intensità grazie a 16 mappe 6v6 e due mappe 20v20 disponibili al lancio. Ogni scenario è ricco di opportunità tattiche e pericoli mortali. I giocatori potranno padroneggiare un arsenale tecnologico d'avanguardia e sfruttare un sistema di movimento completamente rinnovato, progettato per offrire un controllo assoluto sul campo di battaglia.

CoD: Black Ops 7
CoD: Black Ops 7

Infine, torna la leggendaria modalità Zombi a round firmata Treyarch. Intrappolata nel cuore dell'etere oscuro, la squadra dovrà sopravvivere in ambienti infernali che cambiano costantemente forma. Ma questa volta la sfida va oltre la "semplice" sopravvivenza. Si tratta di un viaggio nel terrore e nella follia.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Call of Duty: Black Ops 7, prenota su Amazon al prezzo minimo garantito la versione PS5