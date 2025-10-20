Prime Vision: la Champions League sembrerà sempre più un videogioco a partire da Real Madrid - Juventus

Pensate al radar che da sempre aiuta a imbastire le proprie azioni negli ex FIFA o PES, all'indicatore del passaggio col nome del ricevitore di Madden o la traiettoria della pallina dei PGA Tour o anche dei Mario Golf. Quanto queste cose semplificano la vita e rendono più leggibile e fruibile l'azione? Tantissimo, tanto che qualcuno, ai piani alti di Amazon, si è chiesto: " perché non averle anche nello sport reale? ".

Fino a qualche anno fa i videogiochi sportivi cercavano disperatamente di essere uguali al calcio, il basket o il baseball che vedevamo in TV. Da qualche anno a questa parte, invece, è lo sport in TV che cerca sempre più di somigliare ai videogiochi di riferimento, proponendo informazioni, analisi e dati che noi videogiocatori siamo abituati a fruire da diversi anni.

Una tradizione americana

Tutto, come spesso accade, è iniziato negli USA. Sia perché in certe cose sono più tecnologici di noi, sia per una questione culturale: i loro sport sono storicamente intasati di statistiche di varia natura, che frammentano ogni aspetto del gioco in numeri, tendenze e medie. Anche coloro che hanno visto il film L'arte di vincere - Moneyball possono capire quello di cui stiamo parlando: il baseball è passato dall'essere uno sport di atleti con "strumenti" a essere un rompicapo matematico da risolvere con la logica.

La locandina di L'arte di vincere - Moneyball

Nel baseball, prima di ogni lancio, una grafica mostra le zone forti e deboli del battitore, esattamente come avviene in MLB The Show. Nel football americano una sovrimpressione mostra la linea dello scrimmage e le yard mancanti, esattamente come fa il Madden di EA.

Con l'arrivo della tecnologia e dell'IA, Amazon ha potuto sperimentare nuove "diavolerie" con le quali raccontare ancora più nel dettaglio la partita del giovedì sera, il Thursday Night Football, che trasmette in esclusiva su Prime Video USA e il suo algoritmo di predizione dei sack è un qualcosa che sa di magico.

Il football americano è stato lo sport prescelto da Amazon per plasmare la tecnologia Prime Vision. Questo, però, è Madden NFL: notate somiglianze?

Da mercoledì 22 novembre 2025, in concomitanza con Real Madrid - Juventus di Champions League, Prime Vision debutterà in Italia e offrirà a tutti gli abbonati Amazon questo nuovo modo di vedere il calcio giocato senza costi aggiuntivi. Si tratta, infatti, di una sorta di secondo canale streaming nel quale la classica partita commentata da Piccinini e Ambrosini sarà arricchita da grafiche, statistiche e dati pescati dall'enorme bacino di OPTA e potenziati dall'IA Amazon.

In realtà non si tratta di un debutto assoluto: Prime Vision è già attivo nel Regno Unito e in Irlanda da un paio di turni di Champions League e presto sarà disponibile anche per gli utenti tedeschi.