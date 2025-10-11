007 First Light non vuole un Bond versione Superman: "non è interessante"

Il motivo per cui il team ha seguito tale strada è che un eroe fatto e finito non sarebbe stato interessante .

Il James Bond di 007 First Light , il videogioco d'azione, avventura e furtività di IO Interactive, non sarà l'agente segreto che tutti conosciamo, ovvero non sarà subito pronto all'azione e a dare il massimo come ci siamo abituati con i film. Avremo modo di vedere un agente in erba, che deve ancora farsi le ossa sul campo.

Le parole di IOI su 007 First Light e sul nuovo Bond

Parlando con Edge Magazine (numero 416), il Creative Director Hakan Abrak di IO Interactive ha spiegato che il team "non voleva creare questo Superman fatto e finito" con il loro gioco su James Bond, ovvero non volevano che Bond fosse già "in cima al mondo, un agente indurito e con tanta esperienza, con i propri traumi e con una personalità già nascosta dietro la propria armatura di ferro". Abrak ritiene che "non è necessariamente interessante".

Martin Emborg, Narrative e Cinematic Director, ha suggerito di guardare Dr. No del 1962 che mostra un Bond che è un agente dell'MI6 che non può essere fermato. "È assurdo che Dr. No parta e lui è già un personaggio completo. Sta vincendo a carte contro una donna bellissima che non desidera altro che lui se la porti a casa. Sta bevendo ed è un po' annoiato. È un giovedì come un altro per lui. Ha tutto quello che può volere, giusto? Ma non riesci a relazionarti" con una versione del genere.

Secondo il team, quindi, avere un 007 giovane e che deve ancora compiere i propri errori è più interessante e, ovviamente, aiuta chi non conosce il personaggio a scoprirne la natura in modo più naturale.

Vi segnaliamo infine che 007 First Light è il primo 007 sotto un monarca uomo: la morte della Regina ha costretto a delle modifiche.