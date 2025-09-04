0

007 First Light è il primo 007 sotto un monarca uomo: la morte della Regina ha costretto a delle modifiche

007 First Light ci metterà nei panni di un agente di Sua Maesta il Re: è la prima volta in assoluto che accade qualcosa del genere, visto che tutte le opere di 007 hanno luogo prima della morte della Regina.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   04/09/2025
La Regina Elisabetta II di Inghilterra che sorride
007 First Light
007 First Light
Articoli News Video Immagini

007 First Light ci mette nei panni di James Bond, agente dell'MI6, ovvero i servizi segreti di Sua Maestà la Regina. Avete già capito il problema: nel mezzo dello sviluppo del gioco, Elisabetta II di Inghilterra è morta e questo ha avuto un impatto anche sul videogioco.

Per fortuna, spiega IO Interactive, non si è trattato di un impatto enorme.

Il commento di IOI su 007 First Light e la morte della Regina

Secondo il team di sviluppo di 007 First Light, le modifiche si sono focalizzate su piccoli elementi di scrittura. Ad esempio, i personaggi spiegano di dover difendere il Re e la nazione, invece di dire "la Regina". Inoltre, Bond è ora parte dei Servizi Segreti di "Sua Maestà il Re" invece che "Sua Maestà la Regina".

A parlare dell'argomento è Martin Emborg, narrative director di 007 First Light, in una intervista con IGN USA. "Si è trattato di modifiche alquanto minime, ma sembravano molto più significative. Non è che abbiamo dovuto cancellare pagine e pagine di sceneggiatura. Però era una cosa notevole, quando abbiamo registrato i dialoghi, dire i Servizi Segreti di Sua Maestà il Re. È un nuovo mondo."

007 First Light svela le edizioni ed è in prenotazione su Amazon Italia, con una versione esclusiva 007 First Light svela le edizioni ed è in prenotazione su Amazon Italia, con una versione esclusiva

Va infatti notato che è la prima volta in assoluto che un opera di 007 ha luogo durante il regno di un monarca uomo, visto che i primi romanzi di Ian Fleming sono stati scritti pochi mesi dopo l'incoronazione della Regina Elisabetta II, mentre il film più recente - No Time to Die - è stato pubblicato un anno prima della morte della regnante.

Ricordiamo infine che 007 First Light ha svelato la data di uscita e un lungo trailer ricco di azione e furtività.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
007 First Light è il primo 007 sotto un monarca uomo: la morte della Regina ha costretto a delle modifiche