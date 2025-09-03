007 First Light svela la data di uscita e un lungo trailer ricco di azione e furtività

Inoltre, è stato svelato che la data di uscita è il 27 marzo 2026 . Facendo la prenotazione del gioco, si ottiene accesso a un aggiornamento gratuito alla versione Deluxe Edition (4 outfit esclusivi, una skin per arma, e una skin dorata per gli strumenti del mestiere di Bond), oltre a ottenere anche 24 ore di accesso anticipato. Sarà disponibile su PS5, Xbox Series, PC, Nintendo Switch 2.

Questa sera è andato in onda lo State of Play dedicato a 007 First Light , il nuovo gioco di IO Interactive, noti in quanto autori di Hitman. In questa occasione abbiamo avuto modo di vedere un nuovo trailer e scoprire nuovi dettagli sul videogioco.

#Il trailer di 007 First Light

Il video si apre con Bond alla guida di un'auto nelle montagne svizzere, per raggiungere un hotel di lusso. Il gruppo sull'auto discute di alcuni dettagli della missione e del coinvolgimento dell'agente 009. Il nostro 007 non è affatto soddisfatto del proprio ruolo, visto che deve stare in disparte e ovviamente appena ne ha l'occasione (per la fortuna dei giocatori) inizia a indagare per conto proprio, andando contro gli ordini e seguendo un uomo che ritiene sospetto

Per poter entrare nell'hotel senza i documenti necessari, usando una classica "vista da detective", Bond scopre di poter usare una finestra aperta. Distrae quindi una guardia e ne addormenta un'altra con un dardo, uno dei vari gadget a disposizione, per poi ottenere un accendino che utilizza per dare fuoco a delle foglie secche, potendo così superare senza essere notato un parapetto e potersi arrampicare fino a una grondaie poi fino alla finestra.

Una volta all'interno rintraccia il proprio obiettivo, raggiungendo il salone principale (e facendo battere i cuori di varie donne che incrocia lungo il cammino). Alla fine però (dopo un salto temporale che ci impedisce di vedere cosa è successo nel mezzo) 009 fugge e Bond dà il via a un inseguimento spettacolare e carico di distruzione ambientale (compreso un povero mercatino di paese).

I bonus della prenotazione di 007 First Light

Arrivati a destinazione, Bond ottiene una pistola e inizia uno scontro a fuoco in terza persona, con continue esplosioni e distruzione dell'ambiente. Il suo obiettivo è raggiungere un aereo e deve dare il via a un nuovo inseguimento usando un mezzo di carico dell'aeroporto: alla fine è in gradi ti attaccarsi a un tubo, salire e dare il via a uno scontro corpo a corpo ed entrare nel mezzo, con un nuovo scontro nel mentre l'aereo perde il controllo e Bond deve mantenere l'equilibrio fino a quando viene sbalzato fuori e inizia a cadere verso il terreno, con le montagne svizzere pronte a farlo a pezzi all'impatto. Ovviamente alla fine si salva grazie al paracadute di una guardia che afferra in volo.

Infine, la presentazione si focalizza sugli strumenti a disposizione di 007 (che costano risorse ad ogni utilizzo, da recuperare nell'ambiente) e i metodi per proseguire nelle missioni, iniziando col fatto che possiamo ascoltare i dialoghi di certi personaggi per scoprire nuovi modi per superare i posti di blocco. In ogni area ci saranno più modi per ottenere ciò di cui avremo bisogno e in generale il trailer ci suggerisce che agire in modo furtivo sarà spesso la scelta migliore. L'impressione è che IOI voglia fondere il classico gameplay di Hitman con situazioni più adrenaliniche e cinematografiche tipiche dei giochi d'azione in stile Uncharted.