Ci saranno altri Hitman ora che IO Interactive ha accesso all'IP di 007? Il CEO risponde

Lo sviluppatore IO Interactive sta attualmente lavorando a 007: First Light , un gioco dedicato a James Bond, o per meglio dire a una sua versione giovanile. IO Interactive è però più nota per la serie di Hitman, i cui ultimi capitoli sono radunati in Hitman: World of Assassination .

Cosa ha detto il CEO di IO Interactive

La risposta a questa domanda arriva dal CEO di IO Interactive, Hakan Abrak, che ha parlato ai microfoni di Variety, svelando che le novità per la serie di Hitman arriveranno a tempo debito e quindi che l'Agente 47 non è stato messo in panchina.

Abrak ha affermato: "Certo, ci saranno altri Hitman. Ma al momento penso che dobbiamo arrivare alla fine di quest'anno, e l'anno prossimo avrete altre notizie sulla modalità cooperativa di Hitman, perché penso che sia un'estensione davvero ottima dell'universo e introdurrà meccaniche e combinazioni molto interessanti in World of Assassination. Ma dopo parleremo del prossimo Hitman, perché, ovviamente, ci sarà un prossimo Hitman".

Ricordiamo che 007: First Light arriverà nel marzo 2026. Supponiamo che solo dopo ci sarà spazio per le novità di Hitman. Va però ricordato che Hitman: World of Assassination non è stato abbandonato, visto che gli autori continuano a proporre contenuti come i Bersagli elusivi, con il più recente che vede anche la partecipazione di Eminem (nei panni di Slim Shady) come alleato dell'Agente 47; un paio di mesi fa, invece, era toccato a Bruce Lee.

Infine, non va dimenticato che dietro le quinte IO Interactive sta lavorando a un terzo progetto, chiamato Project Fantasy, di cui non sappiamo praticamente nulla se non che "estremamente ambizioso".