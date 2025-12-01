Ci saranno altri Hitman ora che IO Interactive ha accesso all'IP di 007? Il CEO risponde

Lo sviluppatore IO Interactive sta attualmente lavorando a 007: First Light, un gioco dedicato a James Bond, o per meglio dire a una sua versione giovanile. IO Interactive è però più nota per la serie di Hitman, i cui ultimi capitoli sono radunati in Hitman: World of Assassination.
Avendo accesso a una proprietà intellettuale del calibro di 007, c'è forse il rischio che IO Interactive metta da parte la serie di Hitman?
Cosa ha detto il CEO di IO Interactive
La risposta a questa domanda arriva dal CEO di IO Interactive, Hakan Abrak, che ha parlato ai microfoni di Variety, svelando che le novità per la serie di Hitman arriveranno a tempo debito e quindi che l'Agente 47 non è stato messo in panchina.
Abrak ha affermato: "Certo, ci saranno altri Hitman. Ma al momento penso che dobbiamo arrivare alla fine di quest'anno, e l'anno prossimo avrete altre notizie sulla modalità cooperativa di Hitman, perché penso che sia un'estensione davvero ottima dell'universo e introdurrà meccaniche e combinazioni molto interessanti in World of Assassination. Ma dopo parleremo del prossimo Hitman, perché, ovviamente, ci sarà un prossimo Hitman".
Ricordiamo che 007: First Light arriverà nel marzo 2026. Supponiamo che solo dopo ci sarà spazio per le novità di Hitman. Va però ricordato che Hitman: World of Assassination non è stato abbandonato, visto che gli autori continuano a proporre contenuti come i Bersagli elusivi, con il più recente che vede anche la partecipazione di Eminem (nei panni di Slim Shady) come alleato dell'Agente 47; un paio di mesi fa, invece, era toccato a Bruce Lee.
Infine, non va dimenticato che dietro le quinte IO Interactive sta lavorando a un terzo progetto, chiamato Project Fantasy, di cui non sappiamo praticamente nulla se non che "estremamente ambizioso".