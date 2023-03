IO Interactive apre un nuovo studio in Turchia, si occuperà di Hitman, 007 e Project Fantasy

IO Interactive ha aperto un nuovo studio a Istanbul, in Turchia. Si tratta della quarta sede per la casa di Hitman e si occuperà dello sviluppo dei franchise più importanti, tra cui Project 007 e Project Fantasy.

IOI Instabul è situata nel quartiere di Maslak, nel distretto di Sariyer una delle zone commerciali principali della città.

"Istanbul è una città ricca di storia, che offre una forte presenza culturale, un'architettura storica, panorami mozzafiato sul Bosforo e una cultura vibrante e variegata", recita il comunicato ufficiale diramato da IO Interactive. "Questi elementi hanno reso l'apertura di uno studio a Istanbul un forte passo avanti l'obiettivo di IOI di realizzare giochi di grande impatto su tutte le piattaforme e per tutti, oltre a stabilire un punto d'appoggio per lo sviluppo AAA in Turchia".

"La missione di IOI Istanbul è stabilire un hub per lo sviluppo di giochi AAA nella regione e creare esperienze di gioco uniche per i nostri giocatori in tutto il mondo. Il nostro team a Istanbul svolgerà un ruolo significativo nelle nostre ambiziose produzioni: Project 007, Project Fantasy e Hitman".

IO Interactive è stata fondata a Copenaghen nel 1998 e ha aperto un secondo studio a Malmö, in Svezia, nel 2019. Successivamente è stata aperta una terza sede a Barcellona nel 2021.

Oltre a Hitman, IO Interactive sta lavorando a un gioco su licenza con protagonista James Bond, con nome in codice "Project 007". Il mese scorso inoltre ha annunciato di avere in cantiere anche un RPG online a tema fantasy.