Diablo 4: un trailer presenta i contenuti della Ultimate Edition

Blizzard ha pubblicato un nuovo trailer di Diablo 4 che illustra i contenuti inclusi nella Ultimate Edition del gioco, disponibile per l'acquisto negli store digitali di PlayStation, Xbox e Battle.net

Questa ricca edizione digitale include la possibilità di iniziare a giocare alla versione completa di Diablo 4 con quattro giorni di anticipo rispetto alla data di uscita, fissata per il 6 giugno 2023 e il Pass Battaglia Premium della prima stagione con già 20 livelli sbloccati. È inclusa anche la Cavalcatura Tentazione e altri oggetti per la personalizzazione, alcuni dei quali da riscattare all'interno di Diablo 3, World of Warcraft e Diablo Immortal.

Diablo 4 Ultimate Edition è acquistabile al prezzo di 109,99 euro su console tramite PlayStation Store e Xbox Store e a 99,99 euro su PC tramite Battle.net. Riepiloghiamo i contenuti presentati nel trailer: